面对一些讨厌的昆虫，很多人的第一反应是将它们踩死或捏死，那么对于有害的细菌，同样的手段能否将其消灭呢？正像昆虫会被踩死一样，细菌也可以被压死。只不过压死细菌所需要的压强远非人力所能产生，对于介质也有更高的要求。

通常情况下，液体或气体压力在0.1Mpa（兆帕）—1.6Mpa称为低压，1.6Mpa—10Mpa称为中压，10Mpa—100MPa称为高压，100MPa以上则称为超高压。

当压强达到100MPa时，细菌的细胞膜会被损坏，但这种损伤只是暂时的。随着压强的继续增大，越来越多损坏的细胞膜将被彻底破坏。“压死”细菌，通常需要300Mpa—400Mpa的压强，在这种压强条件下，绝大部分细菌的细胞膜会被永久性破坏，最后死亡。

同时，看似光滑的平面介质上存在的缝隙对于细菌来说可能是巨大的，足够体积微小的细菌安全躲避。因此想要靠超高压来杀菌，还需要借助水或油等介质，将压强传递到细菌表面。

事实上，借助超高压“压死”细菌的方式已应用于食品灭菌中。超高压灭菌技术由日本明治屋食品公司首创，具体方法是将食品密封于弹性容器或置于无菌压力系统中, 经超高压处理一段时间，从而达到灭菌的目的。

（实习记者 娄玉琳）