细菌能不能被压死？
面对一些讨厌的昆虫，很多人的第一反应是将它们踩死或捏死，那么对于有害的细菌，同样的手段能否将其消灭呢？正像昆虫会被踩死一样，细菌也可以被压死。只不过压死细菌所需要的压强远非人力所能产生，对于介质也有更高的要求。
通常情况下，液体或气体压力在0.1Mpa（兆帕）—1.6Mpa称为低压，1.6Mpa—10Mpa称为中压，10Mpa—100MPa称为高压，100MPa以上则称为超高压。
当压强达到100MPa时，细菌的细胞膜会被损坏，但这种损伤只是暂时的。随着压强的继续增大，越来越多损坏的细胞膜将被彻底破坏。“压死”细菌，通常需要300Mpa—400Mpa的压强，在这种压强条件下，绝大部分细菌的细胞膜会被永久性破坏，最后死亡。
同时，看似光滑的平面介质上存在的缝隙对于细菌来说可能是巨大的，足够体积微小的细菌安全躲避。因此想要靠超高压来杀菌，还需要借助水或油等介质，将压强传递到细菌表面。
事实上，借助超高压“压死”细菌的方式已应用于食品灭菌中。超高压灭菌技术由日本明治屋食品公司首创，具体方法是将食品密封于弹性容器或置于无菌压力系统中, 经超高压处理一段时间，从而达到灭菌的目的。
（实习记者 娄玉琳）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn