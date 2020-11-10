天干物燥快给嘴唇做个保养
冬季悄然而至，到了冬天，你会穿上厚重的棉衣、保暖的棉鞋，戴上漂亮的围巾、实用的手套。但当你那“红苹果”般的小脸上，一张干涩的嘴唇，不时还会撕掉一块皮，你还会觉得自己美丽冻人吗?
其实很多人会忽略对口唇的保护，一般嘴唇干涩是因为气候干燥、缺水。其实冬季护唇方法很简单，记住以下三个保养小妙方，这个冬天让你的嘴唇美丽红润：
多吃些富含维C、E的水果(比如柠檬、猕猴桃、鲜枣、柚子、番茄、草莓)和蔬菜(紫甘蓝、黄瓜、西红柿、菠菜)，用口服的方法以补充皮肤所需要的营养，从身体内部做好皮肤的滋润。配合使用持久滋润类型的润唇膏、唇膜，从外部做好皮肤的滋润。
注意平时的保养。切记千万不要用手去撕掉干燥的脱皮，有可能会将唇部撕伤，同时你手上的细菌也会趁机侵入。可以先用温热毛巾敷3-5分钟，让嘴唇湿润后用柔软的刷子轻轻刷掉唇上的死皮，再涂润唇霜加以保护。嘴唇发干时，尽量不要涂口红，或者你可以先涂有滋润作用的润唇膏打底、上完口红后涂上唇蜜会让你的口唇颜色更加紧实。嘴唇干燥或已有起皮的人，不可以吃辛辣、油炸、烧烤等食物。
文/赵君（北京世纪坛医院）
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