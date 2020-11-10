北京地铁将全线装备AED 救命神器驾到 你会操作吗？

近日据媒体报道，2022年年底，北京市所有轨道交通车站将实现自动体外除颤仪（以下简称AED）全覆盖，今年年底将完成7条线路104座车站的配置。紧接着问题来了，“救命神器”到位了，你真的会用吗？今天就请120北京急救中心的急救专家手把手教你掌握AED的技能，关键时刻救人一命。

心源性猝死 救援抓住“黄金4分钟”

在了解AED前，我们首先要了解心脏骤停。心脏骤停是指心脏射血功能的突然终止，大动脉搏动与心音消失，导致重要器官如脑严重缺血、缺氧而死亡。这种出乎意料的突然死亡，我们又称猝死。我国每年死于这种疾病的人群中，80%的病人都出现过室颤。

近年来，地铁站、火车站等公共场所发生猝死的案例屡见不鲜。国家心血管中心2019年的统计数据显示，我国每年心源性猝死者高达55万。而资料显示，心脏骤停超过4分钟，脑组织会发生永久性损害，超过10分钟就会脑死亡。因此，心源性猝死救援有“黄金4分钟”的说法。

那么为什么大家都把AED称为应对这种突发状况的“急救神器”呢？AED（Automated External Defibrillator）是自动体外除颤器的英文缩写，是一种便携式、易于操作，稍加培训即能熟练使用，专为现场急救设计的设备。

自动体外心脏除颤器是针对以下两种患者而设计的：心室颤动(或心室扑动)和无脉性室性心动过速。

发生心室颤动时，心脏的电活动处于严重混乱的状态，心室无法有效泵出血液；心动过速时，心脏则是因为跳动太快而无法有效打出充足的血液，通常这种室性心动过速最终会变成心室颤动。若不尽快加以矫正，这两种心律失常会迅速导致脑部损伤和死亡。每拖延一分钟，患者的生存率即降低10%。

操作AED 比学心肺复苏更简单

据了解，AED在抢救心跳骤停患者时的成功率远高于徒手心肺复苏。其最大特点是使用者无需具备专业背景，在接受一定时间的培训后，操作者即可掌握使用方法。

“AED为病人能得到及时的救治提供了可能，AED是全自动的，只要稍加宣传一般人都能使用，如果AED能像灭火器一样得到广泛的使用，对我国人民的生命安全又是一个新的里程碑。”120北京急救中心的专家介绍，AED不仅是急救设备，更是一种急救新观念，一种由现场目击者最早进行有效急救的观念。它可以经内置电脑分析和确定发病者是否需要予以电除颤。除颤过程中，AED的语音提示和屏幕显示使操作更为简便易行。自动体外除颤器对多数人来说，只需几小时的培训便能操作。美国心脏病协会(AHA)认为，学用AED比学心肺复苏更为简单。

据了解，我国现在心脏骤停的病人基本上都不能得到及时的治疗，并不是技术的原因，主要是因为人们的意识不到位。基本上除颤只有经过专业培训的医生有所了解。而发生心脏骤停可能在任何时间任何地点，等到医生赶到基本上都错过了最佳的救治时间。

四步教程 助你拥有“救命神技”

使用AED电击可以让致命性心律失常终止（如室颤、无脉性室速等），之后再通过心脏高位起搏点兴奋重新控制心脏搏动，从而使心脏恢复跳动。本报记者从120北京急救中心了解到，操作AED具体可分为四步：

第一步：开 患者仰卧，AED放在患者耳旁，在患者一侧进行除颤操作，这样方便安放电极，同时可另有人在患者另一侧实施CPR。接通电源：开电源开关，方法是按下电源开关或掀开显示器的盖子，仪器发出语音提示，指导操作者进行以下步骤。

第二步：贴 安放电极，迅速把电极片粘贴在患者的胸部，一个电极放在患者右上胸壁(锁骨下方)，另一个放在左乳头外侧，上缘距腋窝7cm左右，在粘贴电极片时尽量减少CPR按压中断时间。若患者出汗较多，应事先用衣服或毛巾擦干皮肤。若患者胸毛较多，会妨碍电极与皮肤的有效接触，可用力压紧电极，若无效，应剔除胸毛后再粘贴电极。

第三步：插 将电极贴片导线插入AED主机。分析心律：急救人员和旁观者应确保不与患者接触，避免影响仪器分析心律。心律分析需要5-15秒。如果患者发生室颤，仪器会通过声音报警或图形报警提示。

第四步：电 按“电击”键前必须确定已无人接触病人，或大声宣布“离开”。当分析有需除颤的心律时，电容器往往会自动充电，并有声音或指示灯提示。电击时，患者会出现突然抽搐。第一次电击完成后，立刻继续进行心肺复苏。电极片需一直贴在患者身上，每两分钟左右，AED会再次自动分析心律。

值得注意的是，AED不会对无心率、心电图呈水平直线的伤者进行电击。有部分患者因其心脏基础疾病可能在除颤后无法恢复心跳，此时自动体外除颤器会提示没有除颤指征，并建议立即进行心肺复苏。

文/本报记者 李洁