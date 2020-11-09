夫妻需要双向沟通 而非单一思维

华盛顿大学心理系戈特曼教授的研究显示，婚姻的幸与不幸在于一个人对他人的基本态度，即尊重和理解。而毁灭婚姻的要素有四：批评、鄙视、辩护、冷战。这些听起来好像并不高深，实际上却是人际之间重要的实践真理。

放下对婚姻的幻想和刻板印象

有一对前来咨询的夫妇，两位正在协议离婚，但又不想离。女方家庭背景比男方好一点，是一线城市市里的人，学历也比男方高。男方家在郊区，为了工作方便，结婚以来一直住在女方家。

在咨询过程中，男方批评女方因为住在自己家，所以始终没有抛下小姐脾气，言语犀利，经常刺伤他。女方指责男方工作不稳定，每天花很多时间打游戏，过度消费。

面对对方的批评，双方都为自己辩护，男方认为自己精神出轨是因为女方打击、岳父母鄙视，他心灵空虚需要情感支持。女方认为男方在经济和心理层面无法给她足够的安全感，而且多次提到自己各方面都比他好，嫌弃他就不会跟他结婚……他们都觉得“自己不被理解，也没有被尊重”。

女方觉得自己希望男方更用心工作，承担家庭责任，是为他好，更是为家庭好。在父母面前，她多次维护先生，不让父母知道他的负债。

男方提到自己已经很努力，何况近半年工作不顺，但自己作为父亲的责任从来没丢下过。精神出轨这件事，他有跟妻子道歉，也确实实践不再犯的承诺，可是妻子老提这件事，每次都让他很难受。

在咨询中，他们呈现出很强的动力，他们都不希望分开，但他们都需要得到一种心理上的保证，相信对方会为共同的目标：经营好一个家庭、爱护彼此而努力。他们都希望自己的善意被理解，喜好被尊重，弱点得到包容。

尊重并理解真实的人性

所谓婚姻的理解与尊重，不是理解对方的全部。尊重也不是对方做什么，我们都接受。人都有各自的习惯和喜好，对方做什么都接受，等于毫无原则，甚至压抑自己去接受伤害。

理解与尊重是回归人性，人性有嫉妒、愤怒、贪欲等层面，也有坚持、改过、努力等层面。关键在于双方能够保持持续的沟通，有面对现实，愿意改善的勇气。

就像这对夫妻，他们虽然有冲突和矛盾，但他们都想挽救这段婚姻，所以他们愿意通过各种可能的方式改变。大家把问题摊开，把彼此的光明与黑暗拿出来谈，关系才有办法在沟通中进展。相反，有些各方面看起来都很优秀、般配的夫妻，他们选择分开。有些外人看来幸福美满的婚姻，却藏着缺乏真心交流的波澜。

有些人把婚姻的不幸推到对方身上，说对方就是具有某些思维和观念，所以才会把婚姻搞砸，这都简化了婚姻中的问题。

单一思维不见得会杀死婚姻，就像有人就是喜欢霸道总裁，也有人乐于追求女神。但缺乏双向沟通的相处模式，经常使婚姻难以为继。这就是婚姻的特殊之处，很多婚姻中的夫妻，他们确实犯了“错”，在经济上、情感上、或在育儿上……然而，世上没有完美的婚姻，接受这一点，用最笨拙的方式保持婚姻里的沟通，接受现实而非幻想，才是使婚姻幸福的基础。（心理咨询师 高浩容）