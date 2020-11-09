终生不换的“六龄齿”你了解多少?

每个孩子都有一次换牙的机会，很多家长也就理所当然地认为：“就算蛀牙也没有关系，反正要换牙，新长出来的牙是好的。”这种想法大错特错！并不是所有牙都可以替换！

儿牙专家表示：“六龄牙”不会在换牙时被换掉，一生只长一次，萌出即伴随孩子的一生，且患龋（蛀牙）率最高。无论哪颗牙发生龋坏不及时处理，就会感染周边健康牙得龋坏，严重时将影响新牙，甚至导致新牙无法长出。因此在孩子六龄牙萌出时，应及时进行窝沟封闭预防术，有效预防蛀牙的发生率，需要注意的是，已发生龋坏的牙齿是做不了窝沟封闭的，窝沟封闭只起到预防作用。

窝沟封闭是一种无痛、无创伤的方法，该技术在国际上已有50多年的使用历史。窝沟封闭是将高分子的防龋材料，涂抹渗透到牙齿窝沟点隙，固化后形成一层可吞食的保护膜，防止食物和菌斑堆积，隔绝口腔环境的致龋因素，能够有效防止牙齿被龋化。

很多家长常常将“六龄牙”误认为是早晚要替换掉的乳牙， 即使发现患了龋齿也没有及时带孩子到正规医院进行必要的检查和治疗，直到牙医不得不将孩子的患牙拔除时，家长才追悔莫及。所以，家长们，要及时注意观察孩子的牙齿情况，六龄牙萌出时，及时做窝沟封闭或涂氟，预防龋坏！