成都一老人长期空腹吃大量柿子 严重胃结石险丢性命

“没想到，吃个柿子差点把命搭进去……”11月上旬，在成都市第三人民医院，年过七旬的何婆婆惊魂未定。她从没想到，自己会因吃柿子闯了一遭“鬼门关”。

据介绍，此前何婆婆因剧烈腹痛医院就诊。医生检查发现，老人的小肠内有异物，引起了肠梗阻。经进一步检查，发现这个异物是一颗胃结石，不仅少见地从胃“蹿”到了肠内，甚至还把空肠上段划破了一道5厘米的口子，直到卡在了位置更深的小肠，才停止了“前进的脚步”。

医生询问得知，何婆婆长年喜欢吃柿子，有时候饿了甚至会连吃好几个。近期家人给她送来了好几斤，为了不浪费，一段时间来都在猛吃。

成都市第三人民医院普外科副主任李云涛表示，何婆婆正是因为长期大量进食柿子引发胃结石，“乱蹿”的石头把空肠给划破了，引起了腹膜炎和肠梗阻。

“何婆婆面临的问题不仅仅是肠梗阻，还有由于穿孔引发的腹膜炎。如果不及时治疗，甚至可能引发感染性休克丢掉性命。”李云涛说，面对这个“要命”的石头，医护团队只能为她进行了紧急手术，取出结石并处理受到伤害的肠胃。

据了解，几乎每年柿子上市的季节，医院消化内科、普外科都会收诊胃结石病例。这是为何？

李云涛解释说，柿子含有大量鞣酸、果胶及树胶，这是引起胃结石的主要原因。“大量进食柿子，特别是在空腹时，鞣酸等成分可在胃酸作用下与食物形成团块，并与进食的食物纤维粘附包裹，形成巨大结石。结石形成后反复摩擦胃黏膜，可导致糜烂性胃炎、胃溃疡、幽门梗阻、消化道出血及穿孔等情况。”

李云涛说，长期大量空腹食用山楂、黑枣等，也是引起胃结石的常见原因。因此特别提醒公众，相关食物切勿贪食，尤其是肠胃功能较弱的群体。(王鹏)