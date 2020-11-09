父母遗传作用不对等 运动能力或随妈

“他喜欢随地吐痰，这一点随他爸！”

“她除鼻子外，跟她妈像一个模子里刻出来的——鼻子显然像她爸。”

在孩子们的成长过程中，类似话语不绝于耳。在评价孩子像爹还是像妈这方面，“吃瓜群众”也可谓兴趣盎然。其实，我们自己也曾无数次在心里探究过，自己与父亲或母亲的相似之处。

那么从遗传角度来说，在塑造我们个人方面，父亲和母亲谁的功劳更大一点呢？

据美国趣味科学网站11月1日报道，研究人员称，这个问题可以有两种解释：孩子从父母哪一方那里遗传的基因总数更多？或者哪一方的基因贡献更大？无论从哪种解释来说，科学家们普遍认为，答案不会是刚好一人一半——50/50。

运动能力或随妈

我们的运动能力或随妈妈。

研究人员解释说，众所周知，基因位于由23个X或Y染色体形成的DNA链上。这些染色体位于细胞核内，它们所含的DNA来自我们的父母双亲。

但细胞实际上还包含另一条藏在线粒体内的染色体！2011年发表于《生理基因组》杂志上的一篇论文称，线粒体给细胞提供能量，并在运动和衰老中起重要作用。线粒体也有自己的DNA集合，但我们仅从妈妈那里继承。英国伦敦国王学院遗传学家玛丽卡·查拉兰博斯表示：“这显然是一个孩子更像妈妈的例子。”

一些研究表明，来自妈妈的线粒体DNA在我们的运动耐力方面起关键作用。例如，西班牙和以色列的科学家研究了一种线粒体基因，其与我们在运动过程中可以使用的氧气结合细胞的数量有关。研究还发现，与下肢健康有关的基因变体出现的频率，在骑自行车和跑步精英选手体内出现的频率低于普通人，后来的研究证实了这一结果。

此外，还有一系列研究发现，妈妈在该基因的遗传方面起重要作用，仅根据母亲的运动能力就能较好地预测孩子的运动能力。

“印刻”基因很重要

但有人可能并不关心双亲中哪一个给孩子贡献了更多基因，他们更关心的是哪一个提供的基因贡献更大。

研究人员解释说，其实，我们看到的人与人之间大多数表面的差异，并不能归因于基因本身，而应归因于一系列化学“开关”。这些“开关”位于DNA顶部，告诉我们的身体读取哪些部分，并将其翻译成蛋白质，以及忽略哪些部分。查拉兰博斯说：“人与人之间存在着整体水平的遗传差异，而不仅仅是基因序列。”

研究人员表示，这些“开关”会完全关闭来自父亲或母亲的某些基因——这一现象名为“印刻”，且这些模式会世代相传。例如，假设A是父系印刻基因，如果它来自妈妈，它会始终起作用；但如果它来自爸爸，则永远不会起作用。

2012年发表于《美国科学公共图书馆·遗传学》杂志上的一篇文章称，大多数研究表明，人体内有100—200个“印刻”基因。但也有一些研究表明，可能还有更多此类基因，这些基因在大脑和胎盘中尤其重要。

像爹还是像妈很复杂

那么，“印刻”现象是否会使基因表达偏向父亲或母亲呢？科学家对此尚未达成一致意见。

英国巴斯大学遗传学家安德鲁·沃德说，有证据表明，母系“印刻”和父系“印刻”的基因数量相同。沃德说：“从某种意义上说，‘印刻’基因负责的特征可能会使你在这方面更像父亲或母亲。”换句话说，“印刻”可能会影响我们的某些特征——从我们的体型、睡眠情况到记忆能力等。

不过，沃德也表示，由于“印刻”现象发生在相对较少的基因上，而且来自父亲或母亲的这些基因的数量可能一样，因此“印刻”不会决定某人更像父亲还是更像母亲。

即使“印刻”基因表达偏向父亲或母亲，也不一定会使个体与这一方更相像。美国科罗拉多大学博尔德分校的基因组生物学家爱德华·楚恩表示，毕竟，在个体体内活跃的基因可能在他们双亲的体内是沉默的。

楚恩说：“你可以说，我的基因表达多亏我的父母，但要说我更像父亲还是母亲，则相当复杂。”（记者 刘 霞）