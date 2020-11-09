不获全胜决不收兵（治理之道）

在第七个国家扶贫日到来之际，习近平总书记对脱贫攻坚工作作出重要指示强调：“现在脱贫攻坚到了最后阶段，各级党委和政府务必保持攻坚态势，善始善终，善作善成，不获全胜决不收兵。”进入脱贫攻坚最后阶段，广西贺州市保持攻坚态势，加大工作力度，确保如期完成脱贫攻坚目标任务。

攻克深度贫困堡垒。打赢深度贫困地区脱贫攻坚这场硬仗中的硬仗，必须认真学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程，奋力担当实干、对标补齐短板，不断增强困难群众的获得感幸福感安全感。“十三五”初期至2019年底，贺州市累计30.41万贫困群众甩掉“穷帽子”，贫困发生率由13.88%降至0.66%，全市6个深度贫困村贫困发生率由2017年底的51.73%降至4.5%；村级集体收入从2017年底的平均1.65万元增加到目前的10.97万元。虽然脱贫攻坚已取得决定性进展，但不能有丝毫麻痹和懈怠。要清醒地认识到，尽管当前尚未脱贫的人口总量不大，但都是贫中之贫、困中之困，属于最难啃的“硬骨头”。必须保持攻坚态势，多措并举激发贫困人口内生动力，激励有劳动能力的低收入人口勤劳致富，确保深度贫困地区未脱贫户如期脱贫、已脱贫户不返贫。

强化就业扶贫。增加就业是最有效最直接的脱贫方式。突如其来的新冠肺炎疫情，导致一些地区不同程度出现贫困劳动力外出务工难或返乡回流现象，增加了脱贫攻坚的难度。为了将疫情影响降到最低，贺州市把就业扶贫作为扶贫工作的重中之重，通过举办专场招聘会、“点对点”包车送工、开发扶贫公益性岗位、发放就业补贴等举措，加快复工复产，大力促进贫困劳动力稳岗就业保增收。其中，开发就业扶贫车间带动贫困劳动力就近就地就业3949人。实践证明，加快脱贫步伐，巩固脱贫成果，必须进一步加大就业扶贫工作力度，精准做好贫困劳动力就业的跟踪帮扶工作，通过发展各类扶贫车间、加强就业创业技能培训、有序推动转移就业等措施，抓实抓细稳岗就业工作，帮助困难群众端稳增收饭碗，走稳致富道路。

抓好产业扶贫。习近平总书记指出：“发展产业是实现脱贫的根本之策。要因地制宜，把培育产业作为推动脱贫攻坚的根本出路。”产业扶贫能够增强贫困地区“造血”功能，是帮助群众就地就业的长远之计。依托产业发展，以发展特色产业为载体开展精准扶贫，才能有效形成摆脱贫困“造血”机制，提高扶贫效率，巩固扶贫成果。近年来，贺州市出台多项产业扶贫项目规划，充分发挥生态优美、资源富集、毗邻粤港澳大湾区等优势，着力延伸产业链条、培育拳头产品、打造特色产业，引导和推动更多产业项目落户贫困地区。现在，全市基本形成以八步三华李、平桂水生蔬菜、钟山贡柑、富川脐橙、昭平茶叶等为主导的“一县一业”产业扶贫格局，有力推动困难群众持续稳定脱贫。同时要看到，进一步拓宽扶贫工作覆盖面，让更多困难群众增收受益，必须持续把产业扶贫摆在更加突出的位置，走好“精准棋”、打好“特色牌”、念好“品牌经”，加快建立健全“长短结合、大小互补、种养相融”的农业特色产业矩阵，为困难群众稳定脱贫增收提供有力保障。

（作者为广西壮族自治区贺州市市长）

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 09 版）