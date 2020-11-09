天津：将对全市冷链货品和从业人员安全检测

中新社天津11月8日电 (记者 张道正)天津市8日下午举行新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会，本地病例轨迹公布，相关人员核酸检测目前无阳性。天津市卫生健康委新闻发言人何鹏称，本次疫情整体可控，将对全市冷链货品和从业人员安全检测。

2020年11月7日上午，天津市接到山东省德州市德成区冷链食品新冠肺炎疫情防控工作专班《情况通报》，称该区在冷链食品疫情防控日常检测中，检测到德州飞马冷链食品物流有限公司内寇记水产店进口的德国冷冻猪前肘外包装新冠病毒核酸检测阳性。

接报后，天津市高度重视，天津市委、市政府主要领导第一时间听取汇报，并作出指示，要求立即启动应急预案，迅速开展流行病学调查、冷链食品溯源、环境及从业人员等样品采集、核酸检测、终末消毒等应急处置措施。

天津滨海新区防控指挥部副总指挥、副区长梁春早介绍，11月8日凌晨2时，滨海新区疾控中心实验室报告环境样本中一个冷库门把手核酸检测结果为阳性，随后报告1名装卸工核酸检测结果为阳性，由120转往海河医院。11月8日7时，海河医院报告为新型冠状病毒肺炎确诊病例。

“本批出现阳性的冻猪肘来自德国不来梅港。”梁春早说，经查，该批货物的经销商于2020年10月19日将装有该批货物的集装箱卸载于太平洋码头公司的冷箱场地堆存，卸载作业全程为集装箱整箱机器卸载，未开箱。2020年11月4日该批货物从太平洋码头公司集装箱整箱运输至中新天津生态城海联冷库，该批货物共2020件。

针对“山东省德州市通报外包装检测阳性的德国进口猪前肘溯源”和“山西省太原市通报外包装检测阳性的印度进口冻带鱼溯源”情况，天津市市场监管委副主任郑建军称，两批外包装检测阳性进口冷冻食品，未流入天津市场。

天津海关党委委员、副关长侯金坡表示，截至到11月6日，该关共对进口商品的货物、内包装、外包装和集装箱载体抽取样品进行核酸监测近14万份，均为阴性。目前，天津海关研发的冷链隧道式全方位消杀装置已投入使用。

据悉，天津口岸是中国冷链食品的重要进口口岸。其中进口冻肉占全国肉类进口量的近三分之一。