该不该为大降价后冠脉支架质量担忧

均价从1.3万元跌到700元——首批国家集中带量采购的冠脉支架在天津开出令人震撼的“地板价”。与2019年相比，相同企业的相同产品平均降价达93%。由于此次采购的冠脉支架数量占全年需求量的八成，有人不禁担心，便宜能有好货吗？均价700元的冠脉支架能用得上、用得好吗？

在“便宜没好货，好货不便宜”等传统思维影响下，此次冠脉支架集中采购后降价幅度超过九成，会不会影响产品质量？这是很多人关心的一个问题。毕竟企业不是慈善机构，而是追求利润的“经济动物”，当集中采购大幅压缩企业利润，不排除企业打质量的主意。

对此，国家医保局官员明确表示，降价主要是降在中间环节，生产商仍有盈利，不存在降低成本来弥补利润的动机。此说法道出了集中带量采购的最大优势——直接和生产商“砍价”，挤掉了冠脉支架中间成本（如代理成本、推广成本等），生产商仍有钱可赚。

有专家透露，部分支架成本甚至只有两三百元。而且，中选支架产品质量都是经过市场检验的，也能消除公众对支架质量的担忧。此前不少药品集中采购之后，价格大幅下降也没有影响到质量。所以，对于冠脉支架降价超九成后支架质量的担忧纯属多余。

假如有中标企业在降价后玩“降质”把戏，将面临多种风险，比如面临行政处罚风险。根据《医疗器械监督管理条例》第66条规定，生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的，有相应处罚措施。一旦出现质量不合格的冠脉支架给患者造成严重后果，患者或患者家属必然会依法进行索赔，这对企业是一种风险。更大的风险在于，中标企业有可能因为问题支架被“踢”出国家集中采购名单、医保目录等，这也意味着违约企业由此失去中国这个市场。

一方面，中标企业仍有利润空间，同时销量会大增。另一方面，假如企业降价又“降质”，将面临违法违约风险。从理论上推测，中标企业不会也不敢玩冒险的把戏。所以大家对质量问题的担忧完全没有必要，但监管部门和医疗机构对支架质量仍须重视。

不管中标企业有没有“降质”念头，监管者都应该通过严格监管形成威慑力，只有监管者始终紧盯支架质量不放，问题产品才没有机会登场。尤其要关注一种情况，即冠脉支架原材料等生产成本一旦大幅上涨，某些企业会不会以“降质”节省成本？

实际上，冠脉支架降价超九成之后，值得警惕的问题是供给。在集中采购期间，冠脉支架生产成本是相对稳定的，在落实合同供应阶段，一旦成本大幅波动，可能影响正常供应。

不过，我们对冠脉支架供给问题也不必太过担心。因为断供是一种违约行为，企业未必敢失信。此次中标名额有10个，即使某家企业违约，也不会影响整体供给。据悉，对于中选产品的质量，有关部门也将加强监管。对于中选产品的保供，也是监管的重点内容。