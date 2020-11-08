质造健康，药惠民生——辉瑞普强将携手国药控股共拓“新基域”

11月7日，在进博会上，辉瑞普强与国药控股股份有限公司举行“质造健康，药惠民生”合作签约仪式。基于合作，未来双方将发挥各自的专长，携手深耕广阔基层市场，打通医疗服务的最后一公里，让更多基层患者享受到优质的药品及医疗服务，以实际行动积极支持国家慢病防治策略，助力“健康中国”宏伟目标的实现。

辉瑞普强与国药控股股份有限公司签约仪式

据辉瑞普强相关负责人介绍，辉瑞普强和国控将在之前坚实合作基础上，将继续充分发挥各自专长，并预计在2021年针对全国各个县市进行全面覆盖。特别是在基层慢病防治方面，双方将进行深度融合——国控将利用自己的渠道优势，让辉瑞普强的诊疗能力提升和健康教育项目在在县乡村等地区落地。

国药控股股份有限公司总裁刘勇表示：“辉瑞普强拥有更多样化的高品质药物产品线，涵盖多个治疗领域和剂型，特别在慢性疾病领域，如心脑血管病、疼痛和骨科等，产品受到业内一致认可。通过双方合作，国控将充分发挥渠道优势，将优质药物送到偏远地区亟需的患者手中，同时也会积极同未来的晖致一起助力基层医护人员提升疾病诊疗能力，提高县乡村群众的健康素养，共建共享健康中国。”

“我们希望依托我们广泛治疗领域的产品和前瞻性的疾病管理理念，以及强大的商业能力和先进的数字化技术，为整个医疗体系开发新的解决方案，提升医疗体系的效率。” 辉瑞普强全球战略、业务拓展及商业能力高级副总裁倪向阳表示，“国控是我们长久以来坚实可靠的合作伙伴，拥有强大的渠道覆盖能力。我们希望借助国控的力量，不仅将我们的产品提供给亟需的患者，更重要的是，将我们以患者为中心的医疗能力提升及健康教育项目开展到基层，帮助更多的患者长期坚持用药，提升生活质量，回归正常生活。”

辉瑞普强商务及关键客户部负责人于学政表示：“相信在这样坚实的基础上我们一定能再接再厉，把我们各个渠道的产品和服务带到更远的终端，帮助更多县乡村的患者实现健康生活。”