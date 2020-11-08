勃林格殷格翰与中国卒中学会在进博会上签署战略合作协议

在中国第三届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，勃林格殷格翰宣布与中国卒中学会正式签署《合作备忘录》，深化在卒中领域的战略合作关系。

据勃林格殷格翰负责人介绍，协议签署后，双方将充分发挥各自资源优势，继续推进中国卒中学会“卒中综合培训中心项目”对全国范围内卒中防治医学领域医生的培训工作，并启动四川（成都）卒中综合培训中心的建设项目，通过系统的课程设置和医学教育辐射西部地区，提升周边临床医生在卒中治疗领域的技能，尽可能地降低我国卒中的致死率和致残率，从而挽救更多卒中患者的生命，提高患者生活质量。

勃林格殷格翰与中国卒中学会正式签署《合作备忘录》

中国卒中学会副会长卢德宏表示：“由于我国卒中高发区域分布广泛，医疗体系复杂多样，卒中救治服务质量和水平也参差不齐，多数医院救治流程不规范、院前和院内的延误现象严重。推动各地卒中综合培训中心的建设是一项需长久进行的工作，为进一步推动全国卒中救治事业，此次，中国卒中学会与勃林格殷格翰达成的战略合作，将有利于促进我国卒中疾病管理工作的快速发展，携手开启中国卒中急性期救治新篇章。”

勃林格殷格翰大中华区人用药品事业部负责人董博文表示：“我们推出了创新的卒中全病程解决方案，覆盖了预防、检测、急救、诊断、治疗、康复、防止复发和疾病教育等卒中疾病的各个环节。此次与中国卒中学会合作，正是体现了我们持续推动中国卒中救治领域发展的决心。未来，我们希望通过四川（成都）卒中综合培训中心的建设，能够辐射整个西部，进一步提升临床医生的救治水平，同时也希望携手更多合作伙伴，全面推广标准化、规范化的卒中诊疗流程，为中国的卒中患者和家庭创造更多健康，助力‘健康中国2030’的实现。”