诺和诺德："老朋友"携"新计划"亮相进博会 让创新合作成果服务全球

“进博会的如期举行展现了中国政府有效抗疫、复苏经济的成果，展示了经济发展的强大韧性和潜力，这正是诺和诺德最珍视的进博机遇和中国机遇。”诺和诺德全球高级副总裁兼大中国区总裁周霞萍表示，“诺和诺德对中国市场有坚定的信心，对中国患者有不变的长期承诺。”

深化高质量全产业链布局

据诺和诺德相关负责人介绍，11月7日，诺和诺德与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会签署战略合作框架协议，计划投资2亿元人民币深化高质量全产业链布局。根据协议，诺和诺德总部将在上海临港新片区建立新的法律实体单位，业务范围包括市场营销和推广、医药研发和成品进口及分销等。

多年来，诺和诺德与中国发展同频共振，努力推动健康中国建设。“当前中国正在推动更深层次改革，实行更高水平开放，加快形成国内国外双循环相互促进的新发展格局。诺和诺德也积极借助中国的产业升级，在为中国业务发展注入动力的同时，加速完善全球产业链。”周霞萍说。

致力打造慢病管理生态圈

今年，诺和诺德在进博会的展厅面积由去年的500平方米扩大至700平方米，布局医药馆和公共卫生防疫专区双展区，其多项糖尿病领域的创新成果也悉数亮相。

改变糖尿病之路，任重而道远。周霞萍表示，诺和诺德始终以“改变糖尿病”为使命，在加速创新产品引进、扩大药物可及性、携手合作伙伴等方面，进行不断探索，致力于全方位、大格局打造改变糖尿病生态圈。

本届进博会上，诺和诺德也带来了糖尿病领域创新数字医疗解决方案。据诺和诺德相关负责人介绍，诺和诺德在数字化医疗领域积极拓展布局，与微软合作研发的糖尿病智能问答机器人为慢病管理提供了新思路。为进一步加强治疗方案的个体化和可及性，诺和诺德将持续深耕糖尿病教育与支持体系，打造以患者为中心的“线上+线下”一体化的慢病管理生态圈，进而提高公众的健康意识。

助力建设医药创新前沿阵地

据诺和诺德相关负责人介绍，本届进博会上，诺和诺德将“中国同创”更新至2.0版本，其目标不仅包括全球创新药同步计划，更将携手中国医药创新力量，提高本土医药创新研发能力，成果转化能力，打造创新生态。

诺和诺德大中国区医药质量部企业副总裁张克洲介绍：“‘中国同创’2.0计划在1.0版本基础上进行了系统升级，内涵更加丰富。一方面通过扩展‘英才基金’与‘诺和诺德中青年专家发展项目（STEP项目）’，为广大中青年医生提供高端、国际化的学术交流平台；另一方面，依托INNOVO开放创新平台，与本土科研院校与初创公司更加紧密合作，共同为提高本土医药创新研发能力积蓄力量，加速新药研发成果转化，最终服务患者。”

“中国是诺和诺德全球最重要的战略市场之一。我们将进一步深化中国布局，强化研发创新与深度合作，让创新合作成果服务中国乃至全球患者。”周霞萍对未来充满期待。