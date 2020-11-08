诺华亮相第三届进博会 助力“健康中国2030”
据诺华相关负责人介绍，在第三届中国国际进口博览会（简称“进博会”）上，诺华以“创新、合作、可及”三大主题，展示了先进疗法和覆盖多个疾病领域的产品线，以及在推动中国数字化医疗创新、加速与医疗生态圈的合作和提升药物可及性方面的努力。
诺华集团（中国）总裁贝德年表示：“诺华积极支持中国政府在‘健康中国2030’战略中确定的各项政策重点和目标。我们将继续加快创新药物和先进疗法的引入，推动中国数字医疗的创新，深化与医疗生态圈相关方的全方位合作，并积极提升医药可及性，助力这些目标的实现。”
今年是诺华连续第三年参加进博会。“进博会为我们提供了一个机会，展示我们的产品组合、研发管线以及医疗解决方案。我们也期待着借助这一独特的平台，推动与行业相关方的沟通与交流，”贝德年表示。
据诺华相关负责人介绍，在本次进博会上，诺华也将举办多场覆盖心衰、高血压、银屑病、多发性硬化、哮喘、骨质疏松、肺癌与血液病等疾病领域的线上、线下科普讲座，并通过“光明中心样板间”一站式眼科诊疗体验、“护心小爱”互动区和骨质疏松检测区，在提供互动体验的同时，提高疾病认知。
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