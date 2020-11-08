11月7日，在第三届中国国际进口博览会上，辉瑞普强与美国心脏病学会（ACC）共同举办“慢性非传染性疾病医学中心 （简称“NCD医学中心”）——基层医疗工作者教育学院”（简称“基层教育学院”）合作签约仪式。

据项目负责人介绍，该项目旨在通过加强中国基层医护人员慢病综合管理能力建设，帮助基层医务人员及时获取慢性非传染性疾病的预防和管理知识，有效支持临床决策和改善患者预后，为患者提供专业、规范的医疗健康服务，推进分级诊疗政策落地，助力“健康中国2030”战略、“大病不出县”目标的实现。

“慢性非传染性疾病医学中心——基层医疗工作者教育学院”合作项目在第三届进博会上签约

中国科学院院士、美国心脏病学会中国区理事、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波；美国心脏病学会（ACC）中国区总经理沈惠德；美国心脏病学会（ACC）中国区项目经理汪书勤；辉瑞普强全球战略、业务拓展及商业能力高级副总裁倪向阳；辉瑞普强大中华区首席医学官于巍；辉瑞普强中国区医院业务副总裁任强出席了本次签约仪式。

“我国基层医疗服务依旧面临诸多挑战。”中国科学院院士、美国心脏病学会中国区理事、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波教授指出，“我国基层地区优质医疗资源匮乏，基层医生知识结构老化，临床疾病诊治经验和能力相对不足，对最新学术进展不甚了解，亟需培训和提升。提高基层医护人员在常见病、多发病的临床诊疗能力，实操能力及慢病管理能力势在必行。此次‘基层教育学院’的启动，将聚焦基层医护人员的实际需求，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能为抓手，进行分类培训，改善基层医生获取专业知识的便利性，有效地提高基层医生继续教育的效率，促进慢性疾病综合管理。我们期待，未来基层的同道们能够将其所学运用到自己今后的工作实践中，更好地为我国基层群众的健康保驾护航，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率及满意度，进而推进国家分级诊疗政策的落地，助力‘健康中国2030’宏伟目标的实现。”

“慢性非传染性疾病医学中心——基层医疗工作者教育学院”项目启动

美国心脏病学会（ACC）中国区总经理沈惠德绍说：“‘NCD医学中心’旨在为患者护理前线的医务工作者提供教育培训，使他们能够随时随地、免费地获取慢性疾病的预防和管理知识。目前已首先上线‘心血管疾病和卒中预防’这一板块的中文课程。在接下来的几个月中，还将上线有关新型冠状病毒肺炎和肿瘤学的课程。预计2021年会在中国上线其他板块课程，包括糖尿病、慢性呼吸道疾病和心理健康，将持续为患者护理前线的医务工作者（包括医生、护士和社区卫生健康工作者）提供教育培训。除了线上学院外，美国心脏病学会还将携手普强推进包括医院活动日、专家访谈、示范医院打造、优秀基层医生表彰等一系列线上线下项目。另外，在慢性非传染性疾病科普方面，我们与辉瑞普强开启了战略合作，授权普强汉化并使用其教育资源以提升慢性非传染性疾病的认知与管理。”

辉瑞普强全球战略、业务拓展及商业能力高级副总裁倪向阳表示：“我们致力于提供高品质的药品和健康管理服务，帮助人们在生命的每个阶段生活得更加健康。在中国不断加强基层医疗卫生体系建设及慢病管理下沉的外部环境下，我们将利用自身优势以及和战略合作伙伴的协作，把各个渠道的产品和服务带到更远的终端，服务更多的患者。我们期待通过双方的通力合作和共同努力，能够支持基层医生能力建设，促进慢性疾病综合管理，共建‘健康中国’。”