新华网客户端升级“新华大健康”内容策略 加速推进平台化转型

新华网北京11月7日电（记者李欣）6日，新华网客户端大健康板块举行战略发布会，基于旗下12小时大型直播节目《新华大健康》，全面升级端内健康领域内容策略，加速向内容平台化方向转型，包括启动万名医生入驻“新华号”计划、全网分发百万量级健康短视频产品、在现有公益直播基础上增设周末财经板块、形成7X24小时的内容覆盖能力等系列举措。

中国工程院院士、人民健康系统工程工作委员会主任俞梦孙，国家卫健委医政医管局医疗资源处处长王毅，北京电影学院副书记、副院长胡智锋，北京师范大学新闻传播学院执行院长喻国明，首都医科大学附属北京世纪坛医院党委书记李天佐，中华医学会北京分会会长封国生等嘉宾出席活动并致辞。新华网客户端还与中国非公立医疗机构协会、中国抗癌协会、全国卫生产业企业管理协会、百度健康（北京）科技有限公司等行业伙伴签订了战略合作协议。

图为战略合作签约仪式现场

百万级现金激励“新华号”入驻计划

为深入落实《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》要求，广泛调集社会力量参与内容生产和专业服务，新华网客户端自有内容聚合平台“新华号”将在原有政务、媒体、机构和个人创造者的内容生态基础上，全新构筑垂直行业的内容生产机制。

图为万名医生“新华号”入驻计划启动仪式现场

活动现场，新华网客户端总编辑段世文与北京大学人民医院麻醉科、疼痛科冯艺主任，首都医科大学宣武医院骨科鲁世保主任，中国人民解放军总医院第三医学中心、眼科医学部眼眶病科杨新吉主任，中国人民解放军总医院第六医学中心、普通外科兼住院医师规培基地外科张朝军主任，天津市南开医院血管外科张秀军主任等五位全国医院专家代表，共同启动了“万名医生‘新华号’入驻计划”。

随着计划启动，新华网客户端陆续打造“新华医典”“流量医星”“超级医生”等IP品牌，对优秀内容创作者予以百万级现金激励，共同打造生态丰富的健康垂类优质内容供给体系，为专业医生队伍的公共服务能力和品牌价值进行赋能。

首都医科大学北京世纪坛医院党委书记李天佐教授代表参与节目录制的全体医生表示，每一个医生都有责任、有义务，把自己的专业医学知识，通过权威媒体平台的传播转化成公众的健康意识。11月起，首批参与过《新华大健康》直播节目的3000位专家将陆续入驻新华号。

推出周末财经版扩展内容边界

由新华网客户端主办的国内首档12小时大型网络直播节目《新华大健康》开播两年多来，沉淀了覆盖医疗全学科、接近600天、每天12小时的高清节目素材，打造了可供未来医学类比研究的权威视频医学数据库。两年间有近500家医院的5000位专家参与直播，由全国各省区市选送的专家每天接力讲解医学实用知识，累计浏览量超过10亿人次，以其权威、丰富、公益等特性，成为业界公认的现象级健康节目。

国家卫健委医政医管局王毅处长在致辞中指出，《新华大健康》直播节目，普及的是人民群众最关心的健康话题、最想了解的健康知识。该节目通过互联网手段让社会公众受益的同时，也助力了基层医疗机构医务人员和年轻医生专业能力提升，对推动卫生事业改革，推动整体国民健康素养提高，发挥了重要的作用和意义。

节目总监祝泉龙介绍，为更好地服务健康中国战略，《新华大健康》将进一步拓展内容维度和边界，在目前工作日直播基础上，增加周六日财经版。同时，基于此前累计和未来产生的海量素材库，顺应互联网视频化、移动化趋势，对内容形态进行细分，形成12小时直播、30分钟卫视精华版、百万条量级短视频和对应的音频产品、系列医学畅销书等产品体系，面向全网进行分发，惠及滋养更多医疗服务刚需人群。

跨界整合大健康内容服务生态

著名电视节目策划人、北京电影学院党委副书记、副校长胡智锋认为，《新华大健康》是中央级网络媒体借助其自身资源整合能力和公信力推出的健康资讯服务节目，对提升国家重点新闻网站在健康领域的舆论引导能力和服务水平具有特殊价值，有着商业平台无法比拟的权威性。著名学者、北京师范大学新闻传播学院执行院长喻国明教授说，近年来，直播带货、云上教育等线上服务模式的兴起，整个社会正处于媒介化的进程当中。媒介化就是用传播逻辑、传播模式、传播手段来对社会生活进行基本意义上的重构。国家级主流媒体在未来媒介化的社会重构过程中，所起到的定盘星、压舱石作用是无可取代的。

发布会上，新华网客户端与中国非公立医疗机构协会、中国抗癌协会、全国卫生产业企业管理协会、百度健康等多家机构签署了战略合作协议。与哈药集团、中外名人文化产业集团等达成合作意愿。

新华网首席运营官、总裁助理、新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司董事长孙巍表示，新华网客户端将全面链接国内外知名医生、知名医院、知名药企，以健康产业为核心，以内容生产为基础，利用5G、大数据、人工智能等先进技术，整合全行业资源，探索构建大健康内容服务新生态，履行主流媒体的责任担当。