人民健康联合大都会人寿共同发布《2020中国都会人群健康能力蓝皮书》

11月7日，人民健康与中美联泰大都会人寿保险有限公司（以下简称“大都会人寿”）共同举办新闻发布会，联合发布了《2020中国都会人群健康能力蓝皮书》（以下简称“蓝皮书”）。此次蓝皮书项目是在中国健康管理协会的指导下，通过人民健康平台，对全国13座一、二线城市都会人群的生活方式及健康能力状况进行了深度调研和分析，旨在提倡建立更加全面、多元化的健康意识，激发社会公众共驭美好生活的理念主张，为国人的全面健康提供可供参考的信息。

中国健康管理协会副会长田鸥（中）、中国健康管理协会副秘书长李明（右一）、人民健康副总经理董雪松（右二）、大都会人寿首席执行官孙思毅（左二）、大都会人寿首席市场运营官姚兵（左一）

发布会上，中国健康管理协会副会长、原中国人民解放军总医院政治部主任田鸥在致辞中提到，今年的抗击新冠病毒行动，不仅推动了全民健康意识空前释放，也彰显出提升国民健康素养水平的重要性。蓝皮书是一次产学媒多方参与的“破圈”携手，有利于细化梳理综合性的健康能力，将全面实现小康社会的红利惠及每一个国民，共享更加美好的生活。

《健康中国行动（2019—2030年）》中提出，到2022年，我国居民人均预期寿命将达到77.7岁；到2030年，居民主要健康指标水平进入高收入国家行列。但另一方面，随着工作压力增大、作息不规律、饮食不健康等现象，大量人群患上了“生活方式病”，特别是在都会人群身上体现得更明显。

对此，人民健康副总经理董雪松在致辞中表示，健康是可以“管”出来的，管理是预防和治疗疾病的第一道“防线”；管理的基础是精准认知，洞察人群的健康隐患和需求，提供更有针对性的建议和实施举措。

人民健康与大都会人寿于9月初启动了针对北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、南京、武汉、沈阳、成都、重庆、大连与福州等13座城市人群的线上调研，并将调研结果整理成蓝皮书，倡导公众关注“健康能力”。正如工作能力、生存能力、沟通能力一样，健康能力也是当代都会人群必不可少的一种基本能力。蓝皮书以“构建健康能力，共驭健康寿命”为主题，从目前大众关注较多的身体健康、心理健康、社交健康及财务健康等四个维度及16个具体指标来构建评估体系，解读都会人群的“健康能力”现状，并鼓励人们积极行动，更全面地构建健康能力，实现对延长健康寿命的渴望。

蓝皮书从健康能力的视角去探索都会人群当前的健康现状、采取的应对措施和面临的挑战，挖掘存在的共性问题，找到务实有效的提升举措。报告中显示，13座城市都会人群对现阶段自身“健康能力”的自评分为79.3分（100分为满分）。在普遍受到关注的“健康能力”的四个维度方面，都会人群在“身体健康”维度的自我评价最高，其次为“心理健康”，“社交健康”及“财务健康”维度则被认为还有较大提升空间。不同年龄段的都会人群中，70后的“健康能力”自评分略微落后于90后和80后，有进一步提升的潜力。

大都会人寿首席执行官孙思毅表示，希望通过这次都会人群健康能力的调研及洞察唤起公众对于健康的关注，提醒他们及时检视自己的健康状况，从更广泛的维度来综合评估自己，完善健康能力状况，并从日常健康举措开始付诸行动，以期实现“共驭健康寿命”的目标。

早在2018年，大都会人寿发布的《中国都会人群健康蓝皮书》中就率先提出将健康关注的焦点从“活得更久”转向“活得更健康”，唤醒中国都会人群对“健康寿命”概念的认知。2019年，通过针对在中国12座一、二线城市工作与生活的广大民众的进一步调研，发现了中国都会人群已对“健康寿命”形成了高度的认知，并对延长“健康寿命”表达出强烈的意愿。

今年的新冠疫情让许多人开始重新审视自己和家人的健康状况和健康保障情况。人们对健康的认识和态度正发生着积极的变化，大家对健康的理解和需求已不再仅局限于自己和家人的身体健康，越来越多的人希望能拥有更全面和有效的健康状态。