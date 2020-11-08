中国健康管理协会健康传播分会在京成立
11月8日，中国健康管理协会健康传播分会在北京成立。
在中国健康管理协会健康传播分会成立大会上，中国工院院士、中国临床肿瘤内科学奠基人孙燕院士为健康传播分会策划推出的大型系列节目《走近院士》按下了启动键。这档创新节目将改变传统在演播室问答录制形式，由资深媒体人李迪斌导引，尝试将访谈地点设置在院士的工作站、实验室、生活的家等。通过还原院士的真实工作和生活，拉近略显“神秘”的院士与普通民众的距离，让镜头随着院士的工作外生活，融入院士对健康问题的解读，用贴近生活、通俗易懂的语言，以及生动的示范，解答群众最关心的健康问题。
著名书法家、中国书法家协会名誉主席沈鹏先生为中国健康管理协会健康传播分会媒体矩阵题写的《健康匯》匾额第一次在会上亮相。
《中国健康管理状况大调查》也同时在成立大会上启动。
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