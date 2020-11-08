身体每天需要四个十分钟

忙碌的现代人惜时如金，恨不得一天有48个小时。其实，每天抽出四个十分钟，就能改善身心健康，效率也更高。

休息大脑10分钟。学习工作时，大脑某一区域的细胞处于兴奋状态。大脑皮层具有自我保护的能力，当某一样工作做久了，兴奋性就会减低，如果继续进行，这些外界刺激就不会使大脑皮层兴奋，甚至引起抑制作用，让人注意力不集中，头昏脑涨。要使大脑功能一直保持旺盛状态，就要让其兴奋区经常轮换休息。建议每工作45~60分钟休息10分钟，可散散步、和同事聊聊天等。

按摩眼周10分钟。人眼就像一台自动调焦的照相机，近距离用眼时眼球变凸，看远处时眼球凸度变小。长时间用眼会使眼球一直处于较大凸度，长此以往影响眼球调节功能，导致近视。最好每用眼40分钟就闭目放松10分钟。睡前可轻轻按摩眼周，再用中指和无名指按住太阳穴，以画圈的方式按摩10分钟；或用热毛巾等热敷双眼，不但消除视疲劳，还能促进睑板腺分泌，缓解干眼。

饭后揉腹10分钟。揉腹是传统的养生方法。唐代医学家孙思邈曾说：“中食后，以手摩腹，行一二百步，缓缓行。食毕摩腹，能除百病。”现代医学也认为，经常揉腹可令腹肌和肠平滑肌血流量增加，增强胃肠内壁肌肉张力，不但有助胃肠蠕动、防治便秘，还可有效防止胃酸分泌过多，预防消化性溃疡。具体方法是：先用右掌心在胃脘部按顺时针方向揉摩100次；然后，以肚脐为中心，右掌心顺时针方向揉摩整个腹部100次；最后，再用左掌心绕肚脐逆时针方向揉摩100次。揉腹时要保持精神安静、集中，同时也可将腹部微收，能增强按摩效果。

拉伸四肢10分钟。“筋长一寸，寿长十年”，每天睡前或清晨拉伸10分钟，可放松全身，改善柔韧。推荐几种拉伸运动，能放松全身。头颈：右手举过头顶，手掌从左侧将头部向右侧拉动，复位，反复几次。肩部：左手将伸直的右手托起平举，向左拉伸，换手重复。胸部：双手平举，做扩胸运动。二头肌：侧平举，手抓住墙角或者其他够高的支撑物，转动上身，坚持10~15秒。三头肌：右手握住左臂肘关节，将左臂轻轻向右肩方向推，同时转头看左肩。臀肌：左腿放在右腿上，保持弯曲，左腿触碰胸腔，向左扭转身体看左肩。腿筋：平躺，单腿向上蹬，另一条腿弯曲并保持脚掌着地，用一条毛巾套住挺直的脚，向下轻拉毛巾，同时脚掌上推毛巾。小腿：一条腿向前跨一大步，另一条腿不动，身体前压做弓步压腿。上背：直立，双手抓住与腹部齐高的扶手，后背反复弓起、下压。每个动作最好持续30秒，每组间隔15~30秒。拉伸时保持放松，肌肉、肌腱及韧带有轻微拉动感，中老年人或有伤痛不要勉强做。▲