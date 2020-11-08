秋冬流感等疾病高发，生病如何正确就诊？

编者按：当前全球新冠疫情仍在持续蔓延，秋冬季正是流感等呼吸道传染病高发季，很多人担心，生病了去医院看病安全吗，应该注意什么呢？如何正确就医？

北京市疾控中心提醒您做到以下几点：

1、建议就近就医，做好预约并熟悉医院科室布局和步骤流程，尽可能减少就诊时间，备好口罩、消毒湿纸巾或免洗手消毒剂。

2、前往医院尽量选择步行、骑行、驾乘私家车等交通方式，若乘坐公共交通工具，全程佩戴口罩，注意与其他乘客保持安全距离，乘坐时尽量开窗通风。

3、分时段就诊，遵守医院发热患者诊疗流程和规范，接受医院工作人员的引导。全程佩戴口罩，候诊和排队时与他人保持1米以上间距，做好个人防护。

4、尽量减少就诊陪同人员，特别是患者如为儿童，应尽可能减少发热儿童的陪同家长人数。

5、减少触摸门把手、挂号机、取款机及卫生间等公共设施表面，触摸后、如厕前后，应及时洗手或用免洗手消毒剂清洗双手，不用手接触口、眼、鼻。尽量选择楼梯步行，若乘坐厢式电梯，应分散乘梯，避免同梯人员过多过密。

6、保持手卫生，如果不方便洗手，可使用免洗手消毒剂，注意社交距离，咳嗽、打喷嚏时，要用纸巾或肘部遮挡，口鼻分泌物或吐痰时用纸巾包好,弃置于有盖垃圾箱内。

7、就诊后尽快离开，回家后用洗手液或肥皂流水洗手，也可以直接用手消毒剂揉搓双手，更换外衣并尽快清洗。

提示：这五类人群要当心流感

流感常见的并发症有肺炎、喉炎、心肌炎、横纹肌溶解综合征、脑膜炎、脑炎、脓毒性休克……无论患者出现哪一种并发症，都有可能造成严重后果，其中肺炎是导致流感患者出现重症和死亡的主要原因。

任何年龄段的人都可能遭遇来自流感的威胁。海军军医大学第一附属医院呼吸与危重症科主任医师黄怡提醒：“与其他群体相比，有五类人群危险最大，在流感季来临之前尤其要格外当心：处在孕期任何阶段的孕妇；5岁以下儿童；65岁以上的老年人；艾滋病毒感染/艾滋病、哮喘、心脏和肺部疾病以及糖尿病等慢性病患者；流感接触风险较高的人群，其中包括医务工作者。流感具有较高的传染性，因此，对我们来说，保护好自己，就能为家中的老人和孩子建立起一道保护墙。”

当家里有人确诊流感，做好隔离是降低传染风险的重要措施。隔离期间，需要注意：1. 戴口罩：流感患者最好能与家人分室居住，与他人同处一室或外出时应佩戴口罩（不能佩戴有呼气阀的口罩）。2.勤洗手：病毒通常也会通过污染的手接触眼结膜和口鼻粘膜传播，及时、正确的洗手和戴口罩同等重要，建议用肥皂和流动水洗手或用含酒精的快速手消毒液（啫喱）擦拭消毒。3.保持良好卫生和健康习惯：不随地吐痰，咳嗽、打喷嚏时用餐巾纸或手肘部遮挡，家庭成员不共用毛巾、牙刷，保持家具、餐具清洁，勤晒衣被，勤开窗通风。4.做好个人及家庭成员的健康监测：自觉发热时要主动测量体温，家中有小孩的，要早晚摸小孩的额头，如有发热要及时为其测量体温，一旦有发热或同时伴有咳嗽等呼吸道症状时应及时就近去发热门诊就诊。5.准备常用物资：家庭常备体温计，一次性医用外科口罩，75%酒精、84消毒液等。