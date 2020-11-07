美宝集团携经典汉方亮相进博会
11月5日，在第三届中国国际进口博览会上，美宝集团杨智斌总裁表示：“美宝国际与加州湾区委员会有着深厚而良好的合作基础，将以湾区委员会联盟企业为基础引进美国系列优质产品；再以美宝30余年深耕的70多个国家的国际市场为基础，遴选优质产品，构建规模化世界服务贸易交易平台”。
据了解，此次进博会，美宝国际以中国经典古方为根本，在世界各地精选原材料，以美宝独有的工艺及专利，在美国GMP工厂生产，将中国中药这一世界的精粹，输送至更多国家及地区，为中国医药国际化发展助力。美宝国际借助进博会平台，以期世界更多客商对中药有新的认识。
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