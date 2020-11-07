投资上亿元的重要展品亮相进博会 汉德森瞄准精准健康领域推动营养品产业升级

2020年11月4日晚，第三届中国国际进口博览会开幕式在上海举行。“从2018年第一次参加进博会以来，我们感受到了中国市场的消费升级和高水平开放。这也为我们企业在中国市场的投资和业务发展注入了强大信心。”汉德森日用保健品公司负责人说，这是该公司连续参与进博会的第三年。

（图片说明：今年是汉德森连续第三年参与进博会。位于7.1馆核心位置的展厅面积超过100平。）

“中国消费者对于健康的认知和消费需求是在不断增长和升级中的。我们通过这次疫情不仅看到了大众对健康的重视，对于健康消费的增加，同时也看到了他们对于营养产品和服务的更精准化要求。”汉德森负责人说。

这“件”在进博会首次亮相的重要展品被放置在汉德森展台醒目位置，却不是我们常见的瓶瓶罐罐的保健品，而是一个标注着盒子主人名字的小巧盒子。打开盒子，里头是密封包装的袋装营养品。一袋代表一天的服用量。透过透明的包装，可以清晰看到所装片剂的数量、形状和颜色。盒子里面还配套装着一本详细说明书，清楚解释每颗营养品的成分和作用。展台工作人员解释，这是为某个消费者专属定制的每日营养包，一人一方，独此一份。但这并不是这“件“展品的全貌。它的背后是一整套的科学专业分析、解读、生产、物流配送等流程。“汉德森正在做的不是提供‘大锅饭’式的营养品。我们希望通过基因分析结果，配合生活方式问卷调查，针对会员精准定制营养解决方案，从而帮助每个人提升健康状况。”

（图片说明：汉德森推出的每日营养包。它是通过基因分析结果，配合生活方式问卷调查，针对会员精准定制的营养解决方案。）

“我们对整个精准营养解决方案的定制服务进行了专门的研发、设计和定制生产，包括对整个工厂生产线的流程设计，设备研发采购、升级换代等，投入超过了1亿元人民币。我们坚信，这是一条代表营养品未来的生产线。”汉德森负责人说。