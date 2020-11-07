晖致Viatris企业品牌进博会揭幕

由迈蓝和辉瑞普强合并而成的医疗健康公司——晖致（Viatris）企业品牌11月6日在第三届进博会上揭幕。据了解，这是晖致在中国市场首次亮相，以“世界品质，健康一生”为主题，展现其独特定位以及对中国患者、政府以及合作伙伴的承诺。

发布仪式上，辉瑞普强大中华区主席兼总裁苗天祥表示：“日益增长的医疗保健支出，人们不断变化且多元化的医疗保健需求，让当下和未来的医疗环境充满机遇和挑战。晖致致力于通过‘可及’、‘引领’、以及‘合作’来践行使命——帮助世界各地的人们在生命的每个阶段生活得更加健康。”

“进博会是中国主动向世界开放市场的重大决策，是全球化的贸易交流平台，为各行各业带来新的发展机遇。” 辉瑞普强全球战略、业务拓展及商业能力高级副总裁倪向阳表示，“中国在晖致的发展战略中占据非常重要的地位。我们要真正做到以患者为中心，基于覆盖广泛治疗领域的产品和前瞻性的疾病管理理念，并通过强大的商业能力和先进的数字化技术将其传递给患者，让患者无论身处何地都能便捷地享受到高品质、可信赖的药品与服务，守护人们生命各个阶段的健康，助力‘健康中国’。”

倪向阳介绍说：“晖致结合了普强深受信赖的标志性品牌与迈蓝广泛而多样化的产品组合，能够提供所有主要治疗领域的产品。未来我们将继续深耕中国市场，提供更多适合中国患者需求的亟需药物。”

倪向阳表示：“我们一直致力于将优质的药物带给中国患者，同时将先进的疾病管理理念引入中国。从过去到现在、将来，我们会一如既往地积极携手各界合作伙伴，同时凭借我们的独特优势——丰富的疾病管理经验、多样化的产品组合、全渠道商业化能力和全球供应链，支持国家慢病防控策略，全力支持‘健康中国’建设。”

苗天祥则表示：“我们将充分融合迈蓝与普强两家公司的优势，继续全力支持政府实施慢性病综合防控战略，助力全民健康建设，携手各界合作伙伴共同为中国的医疗健康事业做出更大贡献。”

据了解，进博会期间，晖致将与合作伙伴进行多个项目的签约和发布活动。