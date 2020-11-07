强生携“双展位”亮相第三届进博会

11月4日晚，第三届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）开幕式举行。强生以“创新驱动助力健康中国”为主题，展览面积超过1000平方米的“双展位”亮相进博会，展示其作为医疗健康企业的创新发展。

创新驱动助力“健康中国”

据强生负责人介绍，强生主展台分为“创新历程回顾”、“创新产品展示”和“合作创新未来”三大主题展示区，从强生在中国的35年创新征程，到强生医疗器材、制药、消费品和全视业务板块的创新产品和解决方案，再到强生积极携手各方，共同打造开放式创新生态体系，全景式展现强生服务病患和消费者。

据强生工作人员介绍，在创新历程回顾展区，强生以故事墙形式，描绘了该公司自1985年进入中国市场以来的创新经历。从引进创新产品、建设高端智能制造能力、生产端到消费端的全球供应链，到打造中国创新引擎、培育开放式创新生态圈、以合作创新共同迈向人类健康未来，始终坚定投身中国高质量发展，全力支持“健康中国”建设。

支持公共卫生和防疫抗疫工作

据强生负责人介绍，在今年进博会首次推出的公共卫生防疫专区，强生展台重点展示了支持公共卫生和抗疫工作的不懈努力。今年新冠肺炎疫情发生后，该公司全力“战”疫，捐赠紧缺医疗防护物资，以及药品、产品等支援一线。同时，还携手全球合作伙伴加速疫苗研发，提高全球制造和供应能力，并通过科普纪录片面向公众开展疫苗科普传播。

该强生工作人员表示，强生专门设有全球公共卫生部门，多年来在传染病防控、改善精神卫生、促进个人健康等多个公共卫生领域，提供变革性创新医疗产品和解决方案，倡导公共卫生合作、促进公共卫生模式改革的积极行动。同时，还携手本土组织，通过多个面向特殊群体的关爱项目，从药品捐赠到近视筛查、从公益手术到普及医疗资源，真正将公共卫生领域的创新医疗产品和解决方案带给患者和社区。

医疗创新与数字化变革引领健康未来

当前，随着人工智能等新技术和数字化发展，前沿科技与医疗健康领域加速融合。医疗领域新兴的智慧化、数字化转型和发展，将有助于更好地满足中国老百姓对创新医疗产品和服务的需求。

对此，强生全球资深副总裁、中国区主席宋为群表示：“作为进博会的老朋友，我们高度重视进博会这一重要的开放、创新与合作平台，期待通过进博会，向合作伙伴展示旗下各业务板块的创新产品，以创新驱动发展，助力健康中国建设。在疫情防控常态化下，中国市场不断改善的营商环境，公众对高质量医疗产品和服务的需求，市场对创新技术的期待，都将持续为包括强生在内的外资企业在中国发展注入强大动力。我们将积极打造全球创新引擎和数字化发展引擎，在不断引进创新产品的同时，将源自中国的创新推向全球。”