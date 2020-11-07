近期体检为何“一号难约”？体检中心：缘于疫情“积压”及年底入职潮

“求助！请问全市还有哪个区的体检中心本月内能约上体检？”最近，朋友圈里经常有人吐槽体检难约。连日来，记者走访了北京市体检中心和部分提供体检服务的医疗机构后发现，除上半年疫情积压了不少团体、个人体检，导致本市体检机构“一号难约”的，还有年底入职潮及公众健康意识提升等因素。

“我这工作好不容易定了，没想到入职体检这一关倒犯了难。”陈女士近期收到一家心仪公司的录取通知，公司人力资源部门要求她在两周内提供一份入职体检报告。然而，接连询问了附近几家体检机构后，陈女士均被告知两周内的体检名额已约满。几经辗转，她才最终在丰台区一家二级医院约上了体检。“真没想到体检会这么难约，还好没误事儿。”陈女士说。

当前，随着本市疫情防控形势好转，不少单位也迎来了年底的招聘小高潮。“现在不少企业都想在年底最后两个月冲一冲业绩，工作多自然需要人手，所以新入职的员工也比较多。”一位私企管理人员说。

任女士的单位每年固定在爱康国宾体检中心进行职工体检。眼看今年体检截止日期快到了，上个月底，她本想约在家附近的磁器口分院体检，却被告知最早只能约在12月1日。最后，任女士不得不选择离家较远的一个分院，时间已是半个月开外。

今年体检缘何如此火爆？采访中，北京市体检中心相关负责人告诉记者，受疫情影响，北京市体检中心上半年营业状态一直不稳定，即使开门时也不温不火，体检接待量较往年同期减少了一半多。

“直到今年7月，北京市体检中心才开始恢复面向社会人士的体检。”该负责人称，大约从9月起，全市的体检需求量一下子提升了。目前，北京市体检中心的丰台、航天桥和马甸三个体检分部，每天的体检预约总量约800人。“这已经是我们的饱和接待量了。为应对体检高峰，我们每天都在加人、加岗，现在基本是全员无休。但为减少人员在体检场所聚集、滞留的时间，我们也采取了预约分流和名额限制等措施，还请广大市民理解。”

受新冠肺炎疫情影响，今年上半年，本市一些医疗机构的体检中心基本暂停了服务，有些医院直到现在还没完全恢复相关服务。部分恢复了体检服务的医院，预约同样非常火爆。其中，北京清华长庚医院健康管理中心团队体检已预约到今年12月底，个人体检则预约到12月中旬。

“今年体检预约量确实比往年都要多，受疫情影响是主要原因。”北京清华长庚医院健康管理中心副主任丁磊分析，疫情期间，医院一直倡导大家科学就医，原则上“非必要尽可能少到医院”，因此，大多数提供体检服务的医疗机构都暂停过体检服务。近来，受入职高峰期等因素影响，各机构出现了体检预约扎堆儿的情况。

采访中，记者还发现，席卷全球的新冠肺炎疫情提升了公众的健康意识，这也成为个人体检预约量增长的原因之一。“疫情让大伙儿都更重视身体健康了，加上有点儿担心秋冬季疫情可能会反复，我就想抓紧时间先体检。”市民王女士的话，道出了不少人的心声。此外，为配合疫情防控要求，本市不少体检机构都适当调减了接待量，想要体检的市民请做好时间安排。（记者 刘欢）