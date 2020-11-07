受访专家：上海海洋大学食品学院水产品加工及贮藏工程系主任、教授 陈舜胜

对虾、草虾、基围虾……市面上虾的种类很多，但它们之间的区别在哪儿，可能很多人并不清楚。本期，我们特邀上海海洋大学食品学院水产品加工及贮藏工程系主任、教授陈舜胜为大家详细解读。

南美白对虾、沼虾、条虾、草虾、脊尾白虾等，盐水煮更鲜美。南美白对虾就是我们常说的基围虾，这种虾壳薄，呈浅灰色，没有斑纹。沼虾，也称马来西亚大虾，学名为罗氏沼虾，又因为头比较大，被叫做大头虾，呈淡蓝色，多在上海、浙江、福建一带养殖。条虾又叫哈氏仿对虾，大小、样子跟南美白对虾差不多，但它的壳更硬，味道也更加鲜美，所以价格一般更昂贵。脊尾白虾通体透明，微带蓝色，体长约3~4厘米，在河北、天津、黄海、东海等地区多见。这几种虾个头较小，如果比较新鲜，盐水煮更能保留其本身的味道。若是鲜度略差，可用红烧、椒盐等做法提升口感。

中国对虾、斑节对虾，红烧更入味。中国对虾个头较大，壳较薄，常常成对出售，雌虾偏青，雄虾偏黄，一般在青岛、东海、黄海一带较多。斑节对虾要比中国对虾更大，壳也较厚，有褐色的条纹，煮熟之后条纹会变成红色，一般多见于山东。这两种虾现在都是海捕虾，捕捞上来后不能存活，且数量较少比较珍贵，一般需要冷冻保存。相对来说，它们的新鲜度稍差，个头较大，肉质香酥绵软，红烧更容易入味。（本报特约记者 孙艳玲）