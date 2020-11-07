受访专家：首都医科大学附属北京朝阳医院眼科副主任医师 周 强

“电子屏幕蓝光伤眼”近年来被人们熟知。于是，投影仪在市场上异军突起，受到许多常用眼的年轻人以及家长们的青睐。很多人认为，投影仪屏幕大、无蓝光，因此更护眼。这种说法有道理吗？对此，首都医科大学附属北京朝阳医院眼科副主任医师周强进行了解释。

电脑、手机、数码产品、LED显示屏等大多采用直射方式，光线毫无阻挡直接进入眼睛。投影仪作为显示设备，虽然也是用蓝光激发萤光粉，让画面色彩变得丰富，但它采用的是漫反射的方式，屏幕是表面粗糙的白布。这样一来，光不会直接照射眼睛，刺激也减少了很多。

其次，光源频闪对人的视觉系统有刺激作用。当屏幕闪烁频率大于100赫兹时，人眼感受不到闪烁现象，但仍会造成眼睛疲劳、头痛、头晕、视觉模糊等现象，从而影响视力。投影仪画面稳定不闪烁，能从根本上杜绝画面闪烁给眼睛带来的伤害。

此外，看电子屏幕时，在保持有效距离的情况下，屏幕越大，对眼睛的保护程度越好。这是因为，人在观影时会不自觉坐到远处，不会只关注屏幕一点，眼球随时保持灵活的状态。从这一角度来看，投影仪也是更护眼的。

当然，投影仪也不是绝对护眼。在开投影仪时，多数人都会关掉大灯，置身黑暗环境下看。对此，周强表示，所有的屏幕都需要合适的背景光，用投影仪也要注意调节亮度。家庭在使用投影设备时，要将亮度、对比度都调节到平衡状态，可以根据需要适当调暗背景光，但是不能置于完全黑暗的情况下观看。（本报实习记者 石筱璇）