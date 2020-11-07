铝箔纸不能放进微波炉

这些年，很多家庭不满足于传统的煎炒烹炸，纷纷购置了烤箱，用来制作烤鱼、烤鸡翅、糕点等。用烤箱时，最离不开的就是“锡纸”，它能够铺在烤盘上，避免肉汁四溢，减轻清洗负担；还能包裹住食物，让食物加倍受热，热度均匀散发到表面。

其实，我们现在使用的所谓“锡纸”，多是铝箔做的。最初的锡纸是实实在在用锡来制造的。但锡的熔点只有231.89℃，而现在大多数烤箱都可以达到250℃以上。铝箔的熔点在660℃以上，完全可以用来烧烤或烘焙，而且铝的成本更低，因此完全取代了锡纸的地位。

铝箔纸不能放进微波炉加热。虽然它像纸一样柔软，但本质上还是金属。微波不能穿透金属，食物也就不会被加热；另外，金属还会反射微波，损坏微波管，产生电火花，甚至导致起火、爆炸。烤箱是利用加热管的热辐射进行加热的，属于传统的加热方式，适合使用铝箔纸。铝箔纸也可以在有烧烤功能的微波炉内使用，但前提必须是烧烤模式，千万不能用微波加热。

在使用铝箔纸时，很多人还有一个疑问：到底该用哑面还是光面包食物？在生产过程中，因为铝箔纸很薄，为了防止拉断，厂家一般都会用两层同时压制。两层铝箔片在相互接触的过程中，一定会产生摩擦，所以形成哑面；而另外一面直接与光滑的机器接触，就会形成光面。两面加热食物的时间相差不大，哑面的反光度是80%，光面的反光度是88%，都是可以用的。但建议用哑面直接与食物接触，因为光面更容易粘在食物上。▲