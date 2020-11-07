秋粮收购全面展开，市场购销活跃

从国家粮食和物资储备局获悉，目前我国秋粮收购工作正全面展开，截至10月31日，主产区入统企业累计收购秋粮2163万吨，同比增加95万吨。其中，中晚籼稻1026万吨、粳稻304万吨、玉米807万吨、大豆26万吨。

国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云表示，与开秤初期相比，当前秋粮收购呈现出三大主要变化。一是农民售粮积极性提高。以当前市场价格卖粮，种植收益较好，越来越多的农民开始卖粮兑现，东北等主要产区玉米、稻谷、大豆已开始上量。二是市场收购价格趋稳。今年以来，受疫情、灾情等影响，国内主要粮食品种价格出现不同程度上涨，但仍处于合理区间。随着市场粮源增加，近期市场价格逐渐平稳，个别品种有所回落。三是购销十分活跃。今年以来，市场主体风险意识不断增强，加工企业主动多建库存备足原料，贸易商和经纪人积极收粮，市场购销比较旺盛。

秦玉云介绍，近年来，我国粮食生产连获丰收，种植结构不断调整优化，优质品种数量增加，粮食安全形势持续向好。从库存看，我国粮食库存处于历史高位，其中小麦、稻谷等口粮品种能够满足一年以上消费需求。与此同时，库存结构进一步优化，企业商品库存同比增幅超过20%。此外，农户存粮数量也有所增加。储备方面，政府粮食储备体系健全，库存规模充实，仅地方储备就能满足产区3个月、销区6个月、产销平衡区4.5个月以上的市场供应量；品种结构合理，口粮比例超过70%，同时兼顾玉米等饲料用粮；区域布局的安排与调控和应急需要相适。进口方面，全球粮食供给延续宽松格局，价格偏低位运行，目前疫情对国际粮食贸易供应链、物流链并没有造成实质性影响，今年以来玉米及高粱等替代品进口增加较多，有效调剂了国内余缺。

秦玉云透露，国家粮食和物资储备局将继续灵活安排政策性粮食投放，合理把握政府储备吞吐节奏，继续深化粮食产销合作，确保粮食跨区域有序流通，加强粮食流通监督检查，严厉查处各类违法违规行为，统筹抓好秋粮收购和保供稳市工作，确保农民“种粮卖得出”，确保市场粮源供应。

（记者陈晨、李慧）