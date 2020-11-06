美年大健康控糖学术研讨会暨“全民控糖公益行”启动仪式在京举行

11月6日，美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）在北京举行“数据解糖·登月护航”控糖学术研讨会暨“全民控糖公益行”启动仪式。本次活动由中华中医药学会、北京大学医学部美年公众健康研究院提供学术指导，上海宋庆龄基金会为公益合作伙伴。旨在分享和交流糖尿病防治领域前沿的实践经验和成果，推动糖尿病高危人群、糖前人群及糖尿病患者的干预管理。

会上，中华中医药学会副秘书长孙永章指出：“糖尿病防治作为‘健康中国行动’的主要任务之一，需要社会各界的参与，尤其是做好全民健康教育及管理。希望本次研讨会上分享的理念及成果，能够通过公益项目落地普及，引导糖尿病前期人群科学降低发病风险，指导糖尿病患者加强健康管理。”

为更广泛地推动糖尿病防控工作，美年大健康将与公益合作伙伴上海宋庆龄基金会携手，依据其在2019年与新华社中国信息社共同发布的《健康中国·体检大数据糖尿病地图》，在我国糖尿病高发的河北、辽宁、内蒙古三地开展“全民控糖公益行”活动，进行糖尿病筛查、宣传教育及检后管理服务。同时，上海宋庆龄基金会计划向低收入患者家庭捐赠血糖仪。

美年大健康集团董事长、天亿集团董事长俞熔致辞

美年大健康集团/天亿集团董事长俞熔表示：“我们将始终秉持着医疗机构的初心，从有益于国家、社会、行业的角度，持续将研发成果应用在健康公益项目中，支持全民健康事业。”

上海宋庆龄基金会理事管建华表示，基金会始终秉承宋庆龄先生的公益慈善精神，积极围绕教育、文化、医疗卫生和社会可持续发展领域开展各类公益活动。数据显示，我国成人糖尿病知晓率仅为36.5%，因此，为高发地区人群进行公益筛查意义重大。上海宋庆龄基金会希望此次与美年大健康合作开展控糖公益项目，能为民众带来更大价值。

聚焦“糖尿病防治领域前沿热点”，中华医学会糖尿病学分会候任主委郭立新在研讨会上就近期糖尿病预防及诊疗的新进展发表演讲。他强调：“关于落实糖尿病三级预防机制，首先是减少高危人群罹患糖尿病的风险，而对于已确诊糖尿病的患者，应加强血糖管控，降低并发症发生的风险。”

中国医学科学院阜外心血管病医院内分泌与心血管病诊治中心主任、中华医学会内分泌分会副主任委员李光伟分享了由他负责领导的“中国大庆糖尿病预防研究”。“糖尿病预防比治疗更重要，效益也更高。”李光伟强调，30年的随访结果显示，糖尿病是可以被预防的；早期生活方式干预，如饮食调控和运动，可以有效降低糖尿病的总体发病率、糖尿病患者全因死亡率与心血管事件发生率。

中华中医药学会糖尿病分会主任委员杨叔禹强调：“如果不及时干预，糖尿病前期患者在不久的将来，极有可能进展为糖尿病。我们与美年大健康共同研发糖前管理APP，计划将于2020年年底上线使用。通过‘科技改变糖尿病’的理念和技术手段，提高糖前患者自我管理的意愿和能力，尽全力避免病情的进一步发展。”

美年大健康集团首席科学家、副总裁、中关村美年健康产业研究院院长宁毅表示：“通过大数据，可以为政府部门制定相关慢病防控决策提供良好依据，提升群防群治以及规范化、标准化管理糖尿病的效率；同时，也能提高广大人民群众的糖尿病防治意识，提升糖尿病患者的规范管理率，为减少因糖尿病带来的家庭与国家的巨额财政支出做出贡献。”

宁毅还提出，举办公益控糖活动不仅将向糖尿病高发地区人群传播科学控糖理念、普及健康管理知识，其背后的数据价值也不可小觑。美年大健康将汇总公益筛查收集到的相关数据，在脱敏处理后进一步分析研究，未来将在上海宋庆龄基金会支持下形成蓝皮书发布，希望能够助力提前预警疾病风险，并尽早预防及干预，进而提升糖尿病的早筛、预防和控制率。