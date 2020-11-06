11月5日，“全民守卫·健康中国”公益行动北京站启动暨健康城市发展研讨会在京举行。

活动现场，新华社民族品牌工程负责人刘砺平表示，后疫情时代，巩固战疫成果、完善公共卫生体系，是打造健康城市当务之急，而厕所革命是构建强大的公共卫生体系的必然要求。这次公益行动旨在为全国重点工程复工复产项目、景点、医院、学校等公共场所以及脱贫攻坚重点地区的中小学提供公共卫生健康产品和服务，同时促进形成普及公共卫生健康知识、传播公共卫生健康理念、倡导全民共治共享共担的氛围，为实现人民群众对美好生活的向往加油助力，同时也能吸引更多企业参与到“健康中国”建设中来。

原卫生部副部长、中国健康教育协会会长、中国医师协会会长、中国医学基金会会长殷大奎表示，“健康中国”建设已经上升到国家战略，当前疫情常态下，更要维护好公共卫生安全，加强公共卫生环境基础设施建设。近年来，随着“厕所革命”等“健康中国”建设措施的推进，城乡环境卫生整治取得了长足进步，健康知识也得到进一步普及。本次公益行动来到北京，将进一步助力“健康北京”建设，助力北京完善公共卫生体系建设。

国资委国有重点大型企业原监事会主席季晓南表示，“健康中国”建设，企业承担着重要的责任，需要进一步增强企业的活力，发挥企业积极性，塑造更多民族品牌。希望企业和社会各界共同努力，为民族企业、民族品牌走向世界奋斗出更加美好的未来。

九牧分享了健康城市活动助力公共卫生体系建设规划。九牧厨卫股份有限公司董事长林孝发表示，九牧将以健康技术和空间解决方案完善北京城市公共卫生体系，赋能公共卫生转型升级，助力打造全球健康样板城市。

活动现场