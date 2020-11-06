很多人都有过腰背痛的经历，多数腰痛属于自限性疾病，无需特殊治疗。腰痛患者首先应该注意自己的腰痛是怎么发生的、有无扭伤史、腰部有没有受凉等情况。如果症状较重或者持续时间超过2周，就应该及时就诊。

患者到医院后，要讲清腰痛的部位和性质。例如，是单纯腰痛还是合并下肢的放射性疼痛？有没有伴随下肢的麻木？同时，还要注意与步行的关系。例如，是不是行走一段以后会出现下肢酸痛、乏力，无法继续行走，休息一会儿又可以继续行走等。医生会根据患者病史做一些必要的物理检查，以便查清腰痛的原因。若是怀疑腰椎有腰椎间盘突出、腰椎管狭窄、腰椎结核等问题，还要做进一步的检查。

腰背痛是常见病，在多数情况下，经过适当的休息或者辅以药物、按摩等治疗，就可以得到缓解，只有少数患者需要进一步治疗。腰椎CT和核磁共振尽管理论上更加先进，在患者眼里是“更好的”检查，但实际上，X线平片可以提供很好的基础信息，在反映脊柱序列等方面反而更有优势。作为患者，要摆脱“贵的就是好的”误区，选择合理的检查项目。腰椎CT的放射线暴露要高出X线片许多，从放射线暴露的角度来看，腰椎CT大于腰椎X线平片，腰椎核磁共振则没有放射线的暴露。所以，从减少放射线损伤的角度来看，腰椎X线平片+核磁共振是一个不错的组合。但是，腰椎CT在显示骨性病变方面优于核磁共振，在制定手术计划时需要参考腰椎CT。

不过，影像学上的腰椎间盘突出，并不代表是“腰椎间盘突出症”。同时，超过50%的腰椎间盘突出可以没有任何临床症状。因此，即使在CT、核磁共振上发现腰椎间盘突出，医生也不要随随便便给患者戴上“腰椎间盘突出症”的帽子，一定要结合临床再下结论。

对于慢性腰痛患者来说，平时应注意哪些问题？

保持良好的坐姿。尽量选择高矮合适的椅子，并保持良好的脊柱正常生理曲度，避免长时间坐沙发、小矮凳等。

不要久坐。一般30—40分钟左右要起来休息一下，放松一下紧张的肌肉，做一些伸伸懒腰、屈伸侧弯腰部等动作，中间休息2—3分钟。

睡觉选择硬床。床上铺合适高度的软垫，这样睡眠时脊柱也可以保持一个良好的曲度，让肌肉、韧带等结构在睡眠时得到放松。太软的床会使腰部塌陷进去，睡觉时无法保持良好的腰前凸，这样就会使腰背部的肌肉处于拉长、紧张的状态得不到休息，睡醒后反而觉得腰酸背痛。

避免腰背部受凉、受潮。

搬东西时注意做好准备。可以适当热身，不要突然使力搬重物。先适当下蹲后再搬东西，可以减少腰部的负荷。

坚持腰背肌的专门锻炼。不要出门就坐车，回家就躺沙发。积极锻炼可以促进全身的血液循环，尤其利于腰背部肌肉代谢产物的排出。长时间不良姿势可能导致肌肉痉挛、血液循环不良，容易因代谢产物淤积引起无菌性炎症。

（作者为北京协和医院骨科副主任医师）

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 19 版）