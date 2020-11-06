以刻不容缓的战时状态 尽快阻断疫情扩散蔓延

新华社喀什11月5日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰4日至5日到新疆喀什和克州调研疫情防控工作，向新疆各族干部群众转达党中央、国务院的关心和慰问。她强调，要深入贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记重要讲话精神，以科学精准、坚决果断的措施，尽快遏制疫情蔓延，切实维护各族人民群众的生命安全和身体健康。

中共中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记陈全国出席有关活动。

孙春兰先后到喀什疏附县、站敏乡以及克州阿克陶县，考察医疗机构、隔离点、疾控中心、民辉合作社、丝路佳苑馕产业园，了解院感防控、集中隔离、核酸检测、流调溯源、物资储备、农村防疫等情况，视频连线定点医院救治专家和患者，研究医疗救治工作，并与当地党政干部、一线专家座谈，听取自治区防控工作汇报。她指出，新疆喀什聚集性疫情发现较早，及时启动应急响应机制，采取有力措施，目前防控取得阶段性成效，疫情总体可控。这次疫情的特点是无症状感染者多，年轻人比例较大，又主要发生在农村的村办企业，作业空间比较封闭，从病毒全基因测序看也与以往有所不同，当前防扩散、防反弹任务仍然艰巨。

孙春兰强调，流调溯源工作要进一步加强，充分发挥专业人员和基层社区干部作用，利用信息技术支撑，遵循科学规律，加快进度，争取取得突破，提高疫情防控精准性。隔离管控要严格到位，将感染人员及其密切接触者应隔尽隔，加强隔离点规范管理，防止“二次感染”，同时做好生活服务保障。核酸检测要提高质量，完善检测方案，扩大检测覆盖范围，优化检测流程和操作规范，加强专业指导和人员培训，严格质控管理。医疗救治要关口前移，动态监测和评估病情变化，对早期发现的无症状感染者，坚持预防为主，采取服用中医药等针对性干预措施，促进早日康复。南疆地区医疗资源比较薄弱，要根据当地的疾病谱，将其纳入区域医疗中心建设，加大支持力度，更好满足长远防控和群众就医需求。这次疫情暴露出农村疫情防控存在短板，要针对疫情在农村的流行病学特点，细化防控方案，加强工作指导。

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 04 版）