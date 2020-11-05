默沙东全球高级副总裁兼中国总裁罗万里：支持创新共享进博机遇

2020年11月5日至10日，19家RDPAC（中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会）会员企业参加第三届中国国际进口博览会。为此，RDPAC特邀参展会员企业的相关负责人，就参展看点、营商环境、中国市场的发展策略、助力健康中国等话题进行了交流。

默沙东全球高级副总裁兼中国总裁罗万里

进博会是交流互动平台 可向观众展示自身实力

默沙东全球高级副总裁兼中国总裁罗万里首先介绍了其参展情况。他表示，在2020年进博会上，该公司将以超过1000平方米的实体展台和无限延展的线上展台，向现场及线上观众进行展示，内容涵盖“从预防到治愈”的丰富产品线、不同疾病领域的创新研发管线和医疗解决方案，及其为改善药物可及性和可负担性作出的贡献。具体包括企业主展厅、公共卫生防疫专区展厅、虚拟展厅三大展厅，也将重点介绍在疫苗、糖尿病、抗感染和肿瘤等多个领域的产品和研发亮点，包括但不限于新冠病毒候选疫苗及药品、埃博拉病毒疫苗及默沙东百年抗疫史、更多创新研发管线等。

谈到参加本届进博会的原因，罗万里认为，进博会对所有的参展企业来说是一个非常好的交流、互动平台。去年，第二届进博会的规模和效应超乎预期，默沙东接待了多家代表团，也见到很多潜在的合作伙伴，这不仅对默沙东中国未来发展战略产生了十分重要的影响，借助进博会的平台，默沙东的品牌和企业形象也得到了进一步提升。

他还表示，默沙东高度重视中国进口博览会的发展和这一平台。因此，在第三届进博会开幕倒计时一百天之际，默沙东与中国国际进口博览局签订了为期三年的合作备忘录。“我们的目标是不断扩大健康服务的可及性，让挽救生命的创新药物能够惠及更多的患者和大众。与此同时，我们的创新研发，包括药物和疫苗，及其数字化的健康解决方案，能够为实现‘健康中国2030’目标提供助力。”罗万里说。

持续看好中国市场 进博会将重点介绍肿瘤、疫苗等产品

罗万里表示，默沙东作为本届进博会“公共卫生防疫专业委员会”会长单位，肩负着使命和责任，将与其他跨国企业、合作伙伴共同努力，加强交流互动与资源分享，共同支持创新、共享进博机遇。

谈到今年参展的最大亮点，罗万里说：“第三届进博会上，我们将重点介绍肿瘤、疫苗、糖尿病、抗感染等多个领域的产品和研发亮点，包括新冠病毒候选疫苗及药品。”

“我们还将展示更多的创新研发管线。作为一家领先的研究密集型生物制药公司，我们始终致力于在肿瘤、疫苗、糖尿病和抗感染学等领域，并拥有强大的研发管线，在每个开发阶段都拥有广泛的候选产品。我们的肿瘤免疫疗法，正在中国积极开展多个癌种的近40个临床研究项目，包括肝癌、胃癌、食管癌等。”罗万里说。

另外，罗万里还表示：“我们对本届盛会充满期待。对于业界来说，我们将通过健全的科学发明证明，我们能够克服疫情和其他致命疾病的威胁。对政府和所有参展企业而言，本届进博会将成为‘后新冠疫情时代’的一个重要里程碑。”

对于如何看待当前中国营商环境的持续改善，罗万里说：“中国是默沙东全球增长战略的重要组成部分，我们持续看好中国市场。中国的经济发展和监管政策的改革都给跨国药企带来的全新的机遇。近30年来，我们始终致力于把创新高质量的药物和疫苗带给中国患者，扩大药物可及性。展望未来，我们将继续支持中国政府改善人民健康等各项政策，通过各项立意深远的项目和合作伙伴关系，为中国带来更多高质量的创新药品、疫苗和服务，从而推动中国公共卫生事业发展，改善人民健康。”

推进药物和疫苗研发 履行责任助力实现“健康中国”

谈及如何理解医药创新对健康中国的价值，以及跨国药企应如何为“健康中国”做出贡献，罗万里说：“医疗创新对社会的价值巨大。2019年，我们在全球研发投入了99亿美元。不仅拥有覆盖疫苗、糖尿病、抗感染和肿瘤等领域的强大研发管线，并在每个开发阶段都拥有广泛的候选产品，而且在对抗新冠疫情方面，正全力以赴。”

“放眼全球，一方面数字化、人工智能浪潮正席卷世界，让我们的生活日新月异；另一方面包括癌症、心血管疾病、传染病等疾病依然威胁着全球人类及社区的健康。因此，需要所有人都坚信‘公共健康超越国界’的理念，共同推进药物和疫苗的研发，并把新的健康解决方案推广到地球村的每一个角落。”罗万里说。

他还表示：“在中国，我们始终助力实现‘健康中国2030’的国家战略，致力于将更多新产品引入中国。中国将继续开放市场并优化营商环境，给予了我们很大信心，我们会继续深耕中国市场，将更多高质量的创新药品、疫苗以及服务带给中国人民。”

最后，罗万里介绍了对于助力实现“健康中国”采取的相关措施。首先是在创新产品引入方面，该公司将不断把多疾病创新领域的创新药物引入中国。到2020年上半年，默沙东的优质处方药和疫苗已经累计惠及7300万中国患者及大众。还通过提高药品和疫苗的可及性、履行企业社会责任等方面， 积极推动基层医疗发展，满足基层患者需求。

“在履行企业社会责任方面，我们通过开展中国-默沙东艾滋病合作项目、‘贝壳行动’和‘默沙东关爱母亲行动’等方式，对客户、合作伙伴和员工负责，回馈社会的企业社会责任。”罗万里说。