勃林格殷格翰大中华区总裁兼首席执行官高齐飞：携四大领域亮点、中国关键战略亮相进博会

2020年11月5日至10日，19家RDPAC（中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会）会员企业参加第三届中国国际进口博览会。为此，RDPAC特邀参展会员企业的相关负责人，就参展看点、营商环境、中国市场的发展策略、助力健康中国等话题进行了交流。

勃林格殷格翰大中华区总裁兼首席执行官高齐飞

进博会是极佳的交流平台 展示新产品和解决方案

勃林格殷格翰大中华区总裁兼首席执行官高齐飞表示：“在本届进博会上，我们充分展示为抗击新冠疫情做出的多项研发和支持工作，以及在人用药品、动物保健、生物制药合同生产和健康创新事业四大主要领域的创新产品和解决方案。创新年、双展位、中国关键，等一些‘热’词出现在我们的第三届进博会展台中。”

被问到参加本届进博会的原因和今年参展亮点时，高齐飞说：“进博会对于我们来说，是与政府、权威机构等潜在合作伙伴交流的极佳平台。医药领域的发展，需要企业和政府的共同努力，进博会提供了一个非常好的机遇，让我们可以与决策者们共同探讨如何进一步构建有利于创新的医药生态系统，以及如何推动医药产业的发展，更好造福中国患者。”

“2019年，我们参加了第二届进博会，取得了非常不错的成绩。今年，希望通过进博会平台，全面展示我们进入中国25年来的发展成就、一些创新产品和解决方案、对中国及全球抗疫的贡献，以及在中国的新投资计划和发展战略。并借此机会与中央及地方各级政府主管部门、行业组织、合伙伙伴、客户以及中国各界进行沟通交流，展示我们对未来中国发展的信心。”高齐飞表示。

中国整体营商环境优秀 召开进博会将升市场信心

高齐飞表示：“总体来说，中国现在整体营商环境很不错。比如外商投资法的落地，对于外商投资是一个非常大的进步，也将为企业提供非常多的机会，相信今后能够在新产品注册等方面有进一步发展。我觉得中国医药行业的创新在过去几年变化非常大。在医药领域，无论是小分子还是大分子领域，都发展得非常快。在未来三到五年，会看到在中国有更多的创新成果能服务于全球医药行业。”

“在未来的5年中，我们将继续增资中国市场。部分投资用于扩建现有的生产基地，同时还进一步升级创新能力。同时还会进一步扩大我们在中国的临床研究投入，也希望通过外部创新中心不断拓展与本土创新资源的合作。”高齐飞说。

高齐飞还表示：“我们看到，中国经济在疫情后不断加快复苏，勃林格殷格翰中国也从年初的疫情之后迅速恢复。目前来看，我们觉得医药行业还在逐渐恢复过程中，但我们非常看好中国市场。进博会的顺利召开将进一步提升市场信心。”

中国医药行业创新发展迅速 从四大产业助力实现“健康中国”

高齐飞认为：“中国医药行业的创新，在过去几年变化非常大，这也是我们在中国成立外部创新中心的原因，该中心将着重于在人用药品方面，为全球范围内寻找一些新机会，这些新机会能帮助我们进一步拓展我们在中国以及全球的创新业务。”

高齐飞说：“医药创新将带来更多创新的药物和产品，满足未被满足的医疗需求，从而改善和提升人类的健康。我们在人用药品、动物保健、生物制药合同生产和健康创新这四大业务支柱上，始终助力‘健康中国’战略。例如，在人用药品方面，于2019年启动和实施了‘中国关键’战略，使公司成为了跨国药企中，首个将中国全面纳入早期临床研究的制药企业。”

“在跨国制药企业中，我们是极少数同时拥有人用药和动物保健产品的企业。面对全球猪瘟挑战，我们在中国本土研发的第一支经典猪瘟活疫苗是中国市场上第一个由跨国企业与国内科研院所共同合作开发的猪瘟活疫苗产品，将积极助力中国提升食品安全。”高齐飞表示。

“我们将创新的生物制药合同生产模式带到中国，积极推动药品上市许可人制度的改革和实施。通过生物制药合同生产这种创新的模式，更多生物制药企业将有能力生产和上市创新的生物制药产品，使中国患者获得更多高质量的创新生物药。”高齐飞说。