百时美施贵宝中国大陆及香港地区总经理陈思渊：科学改变生命 “手”护健康中国

2020年11月5日至10日，19家RDPAC（中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会）会员企业参加第三届中国国际进口博览会。为此，RDPAC特邀参展会员企业的相关负责人，就参展看点、营商环境、中国市场的发展策略、助力健康中国等话题进行了交流。

BMS中国大陆及香港地区总经理陈思渊

进博会促进企业创新成果加速落地中国

百时美施贵宝中国大陆及香港地区总经理陈思渊介绍，此次为该公司第二次参加进博会，参展面积达800平方米，主要展品包括欧狄沃、博路定、创新研发管线等。

“我们是一家以‘研发并提供创新药物，帮助患者战胜严重疾病’为使命的全球性生物制药公司，愿景是‘成为全球领先的生物制药公司，引领科学，改变患者生命’。中国是我们全球重要的研发、生产、营销和创新中心之一，我们重点关注病毒性肝炎和免疫肿瘤两大疾病领域，并致力于在免疫肿瘤、血液学、免疫学等领域引入突破性创新产品，引领行业发展，开展多元合作，以帮助中国患者战胜严重疾病。”陈思渊说。

她表示：“作为一项大型的国际性博览会，进博会不仅为我们提供了展示科学、创新的平台，更促进我们的全球突破性创新成果加速在中国落地。我们希望通过进博会分享中国机遇，结识更多医疗健康领域内的新合作伙伴。同时，还计划于未来五年内在中国引入近30个创新产品或适应症，覆盖免疫肿瘤、血液学、免疫学等多个疾病领域。”

中国鼓励医药领域创新营造出了良好大环境

在陈思渊看来，“健康中国”战略的提出，彰显了中国政府重视人民健康、加大医疗健康投入的决心，为鼓励医药领域的创新营造出良好的大环境。

她说：“近年来，中国药品审评审批制度改革成效显著，新药引进速度明显加快，服务了更多中国患者；积极推进‘先行先试’举措，鼓励创新、加强知识产权保护，打造出一批国际一流水准的医疗健康产业‘新高地’；实行进口抗癌药零关税，切实减轻了癌症患者经济负担；国家医保目录动态调整措施的推进，以及鼓励商业医疗健康保险发展政策的推出，大幅提高了药品可支付性和可及性。”

陈思渊提出：“进博会是首个以进口为主题的大型国家级展会，是中国向世界开放市场的一大创举。它吸引着全世界目光，呈现了国际尖端、前沿、具有代表性的产品和服务，也是鼓励企业创新发展的重要平台。本届进博会在疫情防控常态化的背景下召开，机会尤其难能可贵。疫情对世界经济造成了冲击，但我们认为影响是暂时的，中国经济从第二季度开始即由负转正，这更增强了我们对中国市场和未来发展的信心。”

市场存在发展潜能 可从三方面满足患者需求

“我们相信，中国医药市场存在着巨大发展潜能，我们对中国医药市场未来的发展前景，充满着乐观和信心。”陈思渊表示。

“随着中国经济的快速发展与居民们生活水平的不断提高，近几年，中国医药市场的规模保持着较高的增长速度，一系列相关政策措施也积极推动着中国医药市场的发展。我们会凭借在肿瘤、血液、和免疫等疾病领域的经验，为癌症及重症疾病患者带来创新药物。未来五年内，我们计划于上述领域在中国引入近30个突破性创新产品或疗法，以满足中国患者的医疗需求。”陈思渊说。

她还表示：“中国是我们重要的研发、生产、营销和创新中心之一，我们长期植根中国市场的承诺不变。在肿瘤方面，我们目前正在开展涵盖PD-1抑制剂、CTLA-4抑制剂和IDO抑制剂三个不同研究领域的30余个免疫肿瘤临床试验，以满足中国患者的医疗需求；在血液学方面，进行了4个处于不同阶段的临床试验，涵盖急性髓系白血病、骨髓纤维化、骨髓增生异常综合征和地中海贫血等疾病领域；免疫学方面，我们有8个处于不同阶段的临床试验，涵盖银屑病、克罗恩氏病和狼疮性肾炎等严重疾病领域。”

“此外，在创新模式探索方面，我们也积极与国内领先的电商平台开展合作，进一步提高患者对于创新药物的可及性；并进行了创新支付模式的尝试，积极配合地方政府推出商业健康保险项目，为构建多层次医疗保障体系提供更多的支持。”陈思渊说。

医药创新对“健康中国”起引领作用 是趋势也是必然

陈思渊认为，医药创新不仅将对“健康中国”起到前瞻性的引领作用，还将成为引领行业发展、促进行业进步、推动行业升级的一项重要引擎。可以说，医药创新是一种趋势，也是一种必然。

“我们对医药创新尤为重视，始终致力于为患者提供革新性药物，并以领先的科学发展和创新产品组合投身于中国市场。在过去近四十年时间里，我们在中国上市了约40个创新处方药和非处方药产品，引领行业创新发展。在科研与开发方面，我们还与包括清华大学、先声药业在内的国内顶尖学术机构和制药企业开展战略合作，共同促进创新成果在中国的落地，积极为最具挑战性的疾病提供新的治疗手段。”陈思渊说。