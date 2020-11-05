国家组织冠脉支架集中带量采购开标 支架价格从均价约1.3万元下降至约700元

人民网北京11月5日电 （记者崔元苑）据国家医保局消息，为推进治理高值医用耗材改革，国家医保局会同相关部门组织全国各省份和新疆生产建设兵团形成联盟，从冠脉支架入手，首次开展国家组织高值医用耗材集中带量采购，今日在天津产生拟中选结果。拟中选产品10个，分属8家企业。经过本次集采，支架价格从均价1.3万元左右下降至700元左右。本次集采的冠脉支架材质为钴铬合金或铂铬合金，载药种类为雷帕霉素及其衍生物，采购周期为两年。预计全国患者将于2021年1月用上国家集采降价后的中选产品。

国家医保局介绍，相关企业积极参与本次集采，共有11家企业参与投标，我国境内注册上市的26个冠脉支架产品参加。通过竞争，产生拟中选产品10个，分属于山东吉威医疗制品有限公司、易生科技（北京）有限公司、上海微创医疗器械（集团）有限公司、乐普（北京）医疗器械股份有限公司、美敦力（上海）管理有限公司等8家企业。经过本次集采，支架价格从均价1.3万元左右下降至700元左右。医疗机构临床常用的主流产品基本中选，覆盖医疗机构意向采购量的70％以上。与2019年相比，相同企业的相同产品平均降价93%，国内产品平均降价92%，进口产品平均降价95%，按意向采购量计算，预计节约109亿元。

医疗机构积极参与本次集采，共有2408家医疗机构参与，其中年采购量大于500个的851家医疗机构全部参加。首年意向采购量达到107万个，接近2019年载药铬合金支架采购量（109万个），占2019年全部材质采购量（165万个）的65%。

国家医保局表示，国家组织冠脉支架集中带量采购坚持了药品集中带量采购成功经验：一是坚持招采合一、量价挂钩，明确标的量，给予中选企业稳定市场预期，中选产品不必再为临床使用而营销，压缩流通环节水分，促进价格回归合理水平。二是坚持企业自愿参加、自主报价，公平竞争，充分发挥市场机制的作用。三是坚持“国家组织、联盟采购、平台操作”的工作机制，由国家医保局会同相关部门制定政策组织各省份和新疆生产建设兵团形成采购联盟，由天津市医药采购中心承担联合采购办公室职能，组织实施采购。同时，借鉴了地方经验，结合医用耗材调整完善了采购规则，例如尊重临床使用习惯，由医疗机构选择中选产品。