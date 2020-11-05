全国猪价已进入下降周期

□ 生猪存栏量和能繁母猪存栏量连续增长，意味着生猪产能已经触底反弹，猪价已经进入下行周期。

□ 包括猪肉在内的肉类供给形势持续好转，四季度肉类供给保障能力继续提升，肉价总体将会回落。

农业农村部监测数据显示，11月2日全国农产品批发市场猪肉平均价格为每公斤39.54元，比9月30日的每公斤45.41元下跌了12.9%。

“全国猪价已经进入下降周期。”11月3日，中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇对记者表示。

朱增勇表示，全国生猪价格已经连续12周下跌。从周价格来看，截至10月份第4周，农业农村部重点监测的500个集贸市场生猪价格连续12周下跌：从2020年8月份第1周37.24元/公斤跌至10月份第4周29.82元/公斤，累计下跌26%。500个集贸市场猪肉价格从2020年8月份第4周的56.09元/公斤，连续9周下跌至10月份第4周的47.66元/公斤，累计下跌18.3%。

朱增勇表示，全国商品猪供给实现恢复性增长，是猪肉价格下跌的主要原因。今年前9个月，规模以上生猪屠宰企业屠宰量为11138.38万头，虽然同比仍然减少了28.3%，但环比连续2个月增长，9月份环比增长9.0%，标志着生猪供给底部回升拐点已出现。

同时，前9个月肉类进口总量741万吨，同比增长72.1%。其中，猪肉及杂碎进口432万吨，同比增长93.5%；猪肉进口329万吨，同比增长132.2%。预计今年全年猪肉进口将会达到400万吨以上。

对于今年四季度生猪市场供给形势，朱增勇认为，四季度全国生猪出栏量和猪肉产量预计将同比增长27%。根据2017年至2019年四季度生猪出栏情况、三季度末生猪存栏情况计算，今年四季度全国生猪平均出栏率预计为46.07%。基于国家统计局发布的2020年三季度生猪存栏量37039万头和平均胴体重80公斤计算，四季度生猪出栏量和猪肉产量大概分别为17064万头和1365万吨，分别同比增长27%和27.1%，预计2020年底生猪存栏将会增长到3.93亿头左右。

“包括猪肉在内的肉类供给形势持续好转，四季度肉类供给保障能力继续提升，肉价总体将会回落。”朱增勇说。

据农业农村部监测，截至9月份，能繁母猪产能已经连续12个月恢复性增长，连续4个月同比增长；生猪存栏连续8个月实现恢复性增长，并连续3个月同比增长。国家统计局数据显示，9月份能繁母猪存栏3822万头，环比增长5.3%，较上年12月份增长24.1%；生猪存栏3.70亿头，同比增长20.7%。

生猪存栏量和能繁母猪存栏量连续增长，意味着生猪产能已经触底反弹，猪价已经进入下行周期。朱增勇预计，全国生猪价格将继续震荡下跌到12月份。进入制作腊肉季节之后，猪肉消费需求将阶段性增加，带动猪价季节性反弹，但反弹空间有限。2021年，猪价将呈现前高后低走势，高点将会出现在春节前，下半年将会逐渐接近常年价格水平。

今年以来，由于饲料等成本价格上涨，自繁自养成本已经从13.5元/公斤左右上涨到15元/公斤左右，外购养殖生猪出栏成本从18元/公斤左右涨至27元/公斤左右，朱增勇提醒外购仔猪养殖户注意市场风险。

（本报记者 黄俊毅）