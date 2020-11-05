夏季臭氧污染防治成效显著
82城市平均每城增加6.9个蓝天
本报北京11月4日电 （记者孙秀艳）记者从中国环境新闻工作者协会主办的环境茶座上获悉：生态环境部组织的臭氧污染防治监督帮扶攻坚行动成效显著，夏季监督帮扶涉及的82个城市优良天数同比增加共计567天，平均每个城市增加6.9天。
今年夏天，生态环境部印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，促进臭氧形成的前体物挥发性有机物排放量明显下降。生态环境部生态环境执法局督察专员李天威介绍，7月15日至9月22日，生态环境部开展了5个轮次夏季臭氧污染防治监督帮扶行动。夏季臭氧监督帮扶组共检查企业11.7万家，发现存在环境问题的企业3.3万家，累计发现各类挥发性有机物问题10.5万个。
《 人民日报 》（ 2020年11月05日 14 版）
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