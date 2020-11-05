上海智慧健康驿站实现街镇全覆盖

本报上海11月4日电 （记者姜泓冰）2020年上海政府实事项目之一的智慧健康驿站建设任务提前超额完成。到9月底，全市新添110家智慧健康驿站，将已建成的智慧健康驿站数量提升到195家，基本实现各街镇全覆盖。居民可以在家门口进行健康状况、身体素质、运动机能等自检自测，享受多种健康服务。

据介绍，已遍布上海全市的智慧健康驿站点位设置多元，既有设置在居民小区内，也有布点在产业园区、综合为老服务中心、市民体育活动中心、企业楼宇中，贴近居民，形态多样。居民可前往就近的驿站，凭身份证、社保卡进行智能身份识别，自动新建或调用居民健康账户，自主选择获得11项自助健康检测、11项自助体质检测和15项健康量表自评服务。根据居民的健康需求，驿站服务功能不断拓展、丰富，比如增加了老年人认知障碍风险自评、儿童生长发育曲线宣教等，服务内容还将不断充实。

智慧健康驿站不仅提供自助检测服务，更可根据检测结果，帮助居民对接适宜的健康服务资源。有需求的居民可在此获得家庭医生在线签约、建立健康档案、查询诊疗记录、优先预约挂号等服务，各社区卫生服务中心家庭医生、体育指导员等定期进驻驿站，带来有针对性的健康干预与运动指导。驿站内产生的健康数据可通过“上海健康云”汇集居民健康账户，居民可随时、持续查看，并在线获得健康指导。

《 人民日报 》（ 2020年11月05日 13 版）