生态搬迁开启幸福新生活(现场评论·走向我们的小康生活(26))

“伙计们呐！加把劲呐！前头就是大九湖啊！”夜幕降临，在湖北省神农架林区大九湖镇盐溪河岸边，实景演出《盐道往事》吸引了不少游客。这台演出是由大九湖镇村民们自编自导自演的。“过去扛锄头、今天上舞台，白天店老板、晚上当群演，收入多元化”，成了当地村民的真实写照。

大九湖坐落在长江和汉水的分水岭地带，湿地面积约为5083公顷，9个大小不一、形态各异的湖泊镶嵌其中，是三峡库区的生态屏障、南水北调中线工程的水源涵养地。本世纪初，随着交通改善，大九湖的美丽风光吸引了大批外地游客，带火了当地农家乐，仅此一项给村民带来的年收入就达几万元到十几万元不等。但是，由于大九湖地处盆地，自净能力有限，生活污水等直排湖里，给湿地生态造成了极大破坏。刚尝到湿地旅游甜头的老百姓，怎样实现更大的发展，成了一个关键问题。

为了解决生态问题，实现永续发展，湖北省决定让1400多名大九湖村民整体搬迁。这些缺乏一技之长的农民，要搬离祖祖辈辈生活的土地，谈何容易！搬迁难的关键，是如何解决后顾之忧，确保群众搬出后基本生活有保障、长远发展有奔头。

搬得出，政策要细，落地要实。一方面，大九湖镇将符合条件的搬迁对象，全部纳入被征地农民养老保险范围，及时办理入保手续；同时争取保障性住房等资金政策，用于统规统建房，以此减轻搬迁户负担。另一方面，在坚持统一的山林土地征收补偿标准前提下，分类施策、一户一策制定扶贫方案，除了给予搬迁户征地补偿，还为创业者提供贴息贷款。工作做细了、政策落地了，群众搬迁也就不难了。7年时间，土生土长在大九湖湿地的老百姓，陆续搬迁到山下新建的坪阡小镇。

搬，是为了保护生态，也是为了经济发展，只有更好地安居乐业才能拓宽致富道路。近年来，神农架林区从项目建设、政策支持、环境营造等方面着手，不断提升坪阡小镇的硬件水平和服务质量，建成各类民宿客栈近500家、大型宾馆酒店4家，床位近1.2万张。漫步小镇，吊廊、翘檐、清一色土家风格的楼房鳞次栉比，大排档、商业街、旅拍、酒吧、画廊、茶社一应俱全。旅游发展有了新模样，群众致富也有了新前景。

多数村民从事的都是旅游餐饮等行业，同质化较高，竞争也激烈。如何减少重复建设，发挥比较优势，成为新的发展课题。为此，当地积极开发旅游产品，推出具有本地风情的旅游服务。如引进知名旅行社，与搬迁户合作，开发避暑旅游产品；又如鼓励大学生创业，支持一批农副特产展销、旅拍、书吧、康养等新业态落地，等等。如今，村民有了新角色、新职业，增收有了新路子、新渠道，这也成为神农架保护生态、转型发展，老百姓靠水吃水、多元增收的一个生动缩影。

生态搬迁不是终点，而是新生活的起点。搬迁不是一搬了之，要综合考虑生态效益和社会效益，通过出台配套政策、完善软硬件设施和产业扶持，确保群众的生活水准不降低，并能从生态改善中实实在在受益。这也启示我们，只要方法对、路子正，百姓幸福与生态良好可以相得益彰、互惠共赢，高质量的小康生活理应如此。

（作者为本报湖北分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年11月05日 07 版）