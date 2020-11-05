全国妇联举办“团结抗疫，巾帼在行动”主题图片展

本报北京11月4日电 （记者杨昊）11月4日，全国妇联在中国妇女儿童博物馆举办“团结抗疫，巾帼在行动”主题展览开幕暨主题画册和《疫线家书》发布活动。全国妇联主席沈跃跃出席活动，与中外嘉宾一道启动开展按钮，并向参加活动的部分外国驻华大使、国家援鄂医疗队员等赠送了主题画册和《疫线家书》。

主题展览采用图片、视频和实物方式，画册收录了300余张图片，展示以习近平同志为核心的党中央的坚强领导和对广大妇女的亲切关怀，中国妇女为统筹疫情防控和经济社会发展、加强抗疫国际合作的担当作为和积极贡献。《疫线家书》精选援鄂医疗队员和家人的11封家书编辑成册，彰显白衣天使舍小家为大家无私无畏的奉献精神。

中央有关部门及港澳台地区的代表，全国妇联团体会员代表，部分国家驻华使节、外交官，国际组织驻华机构代表等100余人参加活动。

《 人民日报 》（ 2020年11月05日 11 版）