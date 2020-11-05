这个秋天，雅鲁藏布江两岸的青稞又迎来了丰收，但选育高产青稞的尼玛扎西却再也看不到了。

尼玛扎西，西藏自治区农牧科学院（以下简称“西藏农科院”）原党委副书记、院长，被誉为“青稞博士”。作为西藏青稞科技重大专项、西藏农作物育种的首席科学家，尼玛扎西带领团队，先后选育出了20多个青稞新品种（系），其中“藏青2000”品种平均亩产达350公斤，为西藏年粮食总产量突破100万吨做出了重要贡献，惠及雪域高原上百万农牧民。

今年9月5日，尼玛扎西在西藏阿里出差途中，不幸遭遇车祸，经抢救无效逝世，终年55岁。

“让村里人都能吃饱，不再为粮食发愁”

尼玛扎西的家乡，在西藏山南市扎囊县扎塘镇杂玉村，那里土地贫瘠、干旱少雨。“村里种的青稞长得矮矬矬，收割时还得跪在地上收。”尼玛扎西的哥哥桑杰洛布回忆，“青稞品种不好，籽粒长不熟，不能当粮食吃，只能拿去喂牲畜。”

那时候，尼玛扎西一家人只能靠烧制陶器的手艺，去泽当、琼结等地用陶器换粮食。常常一走就是八九天，难卖的时候要半个月，才能换回三四袋青稞。

“我小时候就和妈妈说，希望爸爸和哥哥不用四处去以土陶制品换取青稞种子，想让青稞长得好、产量高。”尼玛扎西曾回忆那段艰苦岁月。“让村里人都能吃饱，不再为粮食发愁”的愿望在他心里默默生根发芽。

天资聪颖，加上勤奋好学，1982年尼玛扎西怀揣儿时的梦想考入西北农大农学系，杂玉村走出了第一个大学生。后来他又考取了中国科学院研究生硕博连读，成为西藏历史上第一个农学博士。

1992年，他以优异成绩获得前往加拿大沙斯克春恩大学进修深造的机会。尼玛扎西曾说，“当单位来信希望我学成回国时，我知道这是家乡人民在呼唤我，我心中陡然升起强烈的责任感，我应当回国。”无论身在何处，他始终眷恋着高原热土，学业完成后，放弃了国外科研机构的高薪聘请，毅然回国，从事高原农业和青稞育种研究。

一颗种子，扎根在高原，开始慢慢地发芽。

“做一名受农民欢迎的‘土专家’更值得骄傲”

深秋时节，扎囊县孟卡荣村的青稞刚刚丰收，农民们正驾驶着拖拉机深松耕地。

“出苗时，尼玛扎西院长来过；8月25日，他也来过；他说收获的时候还要来。”村支书嘎玛欧珠清楚记得，尼玛扎西院长蹲点在村里，从选用良种、科学技术、田间管理等多个方面进行指导，“他话不多，每次一来就冲到地头开始忙碌。”

“村里从2013年开始种‘藏青2000’，现在全村共种了800亩，今年亩产650斤左右。”嘎玛欧珠说，从亩产不足300斤到亩产300多公斤，从人均年收入4000元到1万元，高产青稞改变了村民的生活面貌。2016年，孟卡荣村整村脱贫摘帽。

为了选育青稞新品种“藏青2000”，尼玛扎西和他的团队倾注了近20年的心血。

青稞主产区的示范推广田，他要去；气候差异明显的偏远山乡，他也要去；连外出开会赶飞机的间歇，还要跑到机场周边的农田去察看、记录青稞长势状况。

“刚开始试种时，尼玛扎西院长每天起早贪黑，在田间地头和农民一起，经常一连好几个小时喝不上水。”在白朗县金嘎村村主任普琼印象中，尼玛扎西是一个能和农民打成一片的“土专家”。

西藏农科院农科所研究员禹代林告诉记者，尼玛扎西常说，要善于听农民说话，说农民听得懂的话。“比如，一亩地要施50毫升农药，农民可能没有概念。你跟他讲，施‘两瓶盖’的农药，他就懂了。”

“农业科技工作者的贡献大小，不是在国际学术期刊上发表了多少论文，而是有多少成果能被农牧民使用，帮助多少农牧民脱贫致富。”在尼玛扎西看来，“做一名受农民欢迎的‘土专家’更值得骄傲。”

浏览尼玛扎西的微信朋友圈，多半是旅途奔波中的工作感悟：“一路普降大雪。对草地作物返青利好，但望尽快阳光普照以免雪灾。察隅县今晚对于只带夏天的衣服的人，好冷。”“墨脱寸土寸金：果园里种植玉米，玉米间种稻秧；平缓土地开垦农田，缓坡地修成梯田种植水稻；坡地开垦成水田。”

“尼玛扎西不是在实验室，就是在试验田，抑或是下乡和下乡途中。”与他相识几十年的西藏科技厅厅长赤列旺杰感慨地说，“一天24小时，他的心都在青稞上。”

截至目前，“藏青2000”累计示范推广330.87余万亩，占西藏全区青稞种植面积的50%以上，亩均增产25公斤，新增产值3.98余亿元。

“论文写在大地上，成果留在农户家”

今年6月13日，尼玛扎西在为青稞产业扶贫“带货”的一场直播中，向网友展示富含膳食纤维的青稞米、青稞酒、青稞醋、青稞挂面、青稞能量棒。

“论文写在大地上，成果留在农户家。”尼玛扎西认为，科技要助推农牧业发展，农牧业发展要带动脱贫，产业化要惠及万家。随着青稞产品新技术、新工艺、新产品的研发和推广，截至目前，西藏农科院已经研发青稞产品100余个，全区已有50多家规模以上的青稞加工企业。

多年来，尼玛扎西带领技术团队，绘制出世界上第一个也是唯一一个青稞基因图谱，通过现代分子生物学，特别是基因组学、功能基因组学和分子标记来选育青稞品种，首次提出了高β—葡聚糖青稞品种选育、糯性青稞育种、青稞保健食品开发等一系列青稞产业科技创新的新论点。

但尼玛扎西并不满足于现状。“他有一个愿望，希望我们坚持10年、15年，把冬青稞种到海拔4000米以上的高原。”西藏农科院农业所副研究员达瓦顿珠说，为了造福更多农牧民群众，尼玛扎西把下一步的目标设定为“高秆、抗倒、高产”的“藏青3000”。

今年9月5日，为补上全国种质资源普查的最后一块空白，尼玛扎西前往阿里地区日土县调研，在调研途中遭遇车祸，不幸以身殉职，长眠于他毕生为之奋斗的青稞丛中。

斯人已去，留下麦香绵绵，尼玛扎西毕生坚守的科技报国精神，连同他培育的无数青稞种子，已撒遍雪域高原的山山水水。

《 人民日报 》（ 2020年11月05日 11 版）