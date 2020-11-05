贯彻新发展理念  保障和改善民生 持续推进工业化城镇化农业现代化

新华社郑州11月4日电 （记者刘铮）11月3日至4日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在河南省委书记王国生、省长尹弘陪同下，在安阳、郑州考察。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，提高贯彻新发展理念、构建新发展格局能力和水平，推动高质量发展。

在安阳东路村冬小麦田，李克强察看土壤墒情，与农民和农技人员交流，了解今年收成、收入。种粮大户告诉总理，通过土地流转实现规模经营，种粮也能有较好收入。李克强说，今年我国粮食再获丰收，要在提高产量的同时优化品种、提升品质。要积极推进农业现代化。有条件的地方发展多种形式的适度规模经营，一定要尊重农民意愿，积极稳妥推进。在农家院里，李克强与村民围坐交谈，询问看病、养老、上学和乡村教师工资发放等情况。大家纷纷反映有工可打，不少是相互打工。李克强说，现在打工灵活多样，可外出打工，也可就地打工，大家努力干，生活会更好。

在安鑫苑小区，李克强走进保障房住户家中察看居住情况。他说，加强保障房建设是推进新型城镇化的重要任务，建设、租售模式都可以因地制宜积极探索。要确保房屋质量。李克强询问小区居民还有哪些困难和意见建议，叮嘱要把群众冷暖挂在心上，群众反映的有些问题看似小事，但对自身来说可能是大难事，党委和政府要尽力而为、量力而行，想方设法帮助合理解决。

李克强听取河南培育新兴产业集群、推动新旧动能转换和郑东新区发展情况汇报，并先后来到中原动力智能机器人公司和郑州大学工程研究中心考察，强调要贯彻党的十九届五中全会精神，大力推动创新发展，推进新型工业化。科技创新要有坚强的意志力，打牢基础学科的基础，用十年磨一剑精神，踏踏实实往前走，取得更多突破。河南是人口大省，要努力成为人才强省和人才聚集的高地，在促进中部崛起中发挥更大作用。

在三全食品公司，李克强了解生产经营情况，叮嘱食品生产要坚持安全第一、质量第一，力争美味第一。李克强询问几位给公司配套的中小微企业负责人，减税降费等政策是否落到企业，还有什么需求。大家谈到国家政策帮企业渡过了难关。李克强说，面对疫情和世界经济衰退冲击，我们多措并举做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚持不搞大水漫灌，精准施策，特别是实施纾困政策和财政资金直达机制，注重激发市场主体活力，突出保就业保民生保市场主体这前三保，前三季度经济实现正增长，稳住了经济基本盘。要把握好政策的有效性和可持续性，努力实现全年正增长，并为今后发展打下坚实基础。

李克强充分肯定河南疫情防控和经济社会发展取得的成绩，希望在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，按照党中央、国务院部署，加大改革开放，开拓创新实干，在现代化建设中再创新业绩。

肖捷、何立峰陪同考察。

《 人民日报 》（ 2020年11月05日 01 版）