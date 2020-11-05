中新网11月5日电 据北京卫健委官方微博消息，11月4日0时至24时，北京新增报告境外输入新冠肺炎确诊复阳病例1例；无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

某女，31岁，湖北籍，在瑞典工作。2020年10月11至12日出现发热，10月14日在瑞典当地医院就诊，新冠病毒核酸检测为阳性，自服药物后逐渐好转。10月21日、10月30日两次到瑞典当地医院就诊，查新冠病毒核酸为阴性。11月2日自瑞典乘坐SK1429航班经停丹麦，后转乘CA878航班于11月3日抵京，海关进行健康筛查并采样后，经闭环管理送至集中隔离酒店。11月4日海关报告其咽拭子核酸检测结果为阳性，当日由120负压救护车转运至地坛医院，综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为新冠肺炎确诊复阳病例。

已对病例同航班及同乘车的密切接触者落实集中隔离医学观察措施，目前无异常报告。

境外输入确诊病例时有发生，市民朋友如非必要，应避免国际旅行，如果必须乘坐飞机，也应尽量选择直航航班，减少飞机中转。在旅途中，要注意全程佩戴口罩，保持手卫生，做好个人防护。境外回国人员入境时，要主动、如实进行健康申报，配合海关检疫部门的健康检疫，进行集中隔离医学观察，减少与其他人的接触。若出现发烧、咳嗽等症状时，应立即向集中医学观察点工作人员报告，并主动告知境外旅行史。