现在是柚子大量上市的季节。它不光是含糖量较低的美味水果，其果肉和果皮作为中药，也能对一些小病发挥独特的效果。中医认为，柚子味甘酸，性寒，归肝、脾、胃经，具有理气化痰、消食醒酒等功效。在此，推荐几个巧用柚子的小方，制作简单，患者不妨一试。

柚子茯苓饮消水肿。取柚子肉50克、茯苓9克、白术9克、甘草6克，冰糖适量；锅内加入冷水，把柚子肉丁、茯苓、白术、甘草放入，用小火煎煮成汁；煎好的汁滤去废渣，倒入杯中，下入冰糖调匀，待凉后即可饮用。

方中，柚子含有丰富的维生素C等成分，现代研究认为其有瘦身减肥、美肤养颜等功效。茯苓味甘淡、性平，可利水渗湿、健脾、宁心安神，为利水消肿之要药。白术味甘苦、性温，归脾、胃经，有补气健脾、燥湿利水、止汗等功效，临床常用于脾气虚弱、运化失职、水湿内生导致的食少、便溏或泄泻、水肿、痰饮等症状。甘草有补脾益气、清热解毒、调和诸药等功效。几味合用，有健脾利湿、润肤美白、去水肿减肥的作用。

柚子陈皮茶止呕吐。取柚子1个（绞汁）、陈皮9克、生姜6克，加入适量红糖同煎饮服，每日1剂，连饮数日。

方中，柚子对饮食积滞有较好的效果。陈皮味苦辛、性温，归脾、肺经，可理气健脾、燥湿化痰、行气除胀，为治疗脾胃气滞、脘腹胀满、食少吐泻症状的佳品。生姜味辛、性微温，归脾、胃、肺经，可解表散寒、温中止呕、化痰止咳，对脾胃虚寒导致的胃脘冷痛、食少、呕吐者有较好的疗效，素有“呕家圣药”之称。几味合用，适合治疗口臭、恶心呕吐、产后恶露不尽及胃部胀满不适等病症。

柚子菜干猪肉汤可润肺。取柚子肉100克、白菜干40克、芦根20克、猪瘦肉50克，同煮汤服食，每日1~2次。

方中，柚子对咳嗽有较好的效果。《本草纲目》有记载，用柚子去核切开，浸泡在酒中密封一夜，煮烂后用蜜拌匀，时时含咽，是缓解感冒后咳嗽的佳品。白菜干在药膳中使用，能清热除烦、解渴利尿、通利肠胃、清肺热，可用于感冒、百日咳、消化性溃疡出血、燥热咳嗽、咽炎声嘶等病症。芦根味甘寒，归肺、胃经，可清热泻火、生津止渴、除烦利尿。几味合用，可治肺燥干咳、口渴的症状。秋冬两季气候干燥，常食用可润肺止咳。

柚子皮煮水治冻疮。柚子皮也能入药，中医认为其味辛、甘、苦，性温，归脾、肺、肾经，具有宽中理气、消食化痰、止咳平喘的功效，常用于气郁胸闷、脘腹冷痛、食积、泻痢、咳喘、疝气等症状。

柚子皮外用可治疗冻疮。用晒干的柚子皮煮水，汤汁熬到很浓时取其热敷冻伤处，注意温度不可太烫，待冻伤处适应后逐渐增加温度，但破损处忌敷。热敷需要长期坚持，可以促进冻伤恢复，且有效杜绝来年的复发。▲