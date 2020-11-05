如今，短视频在未成年人中越来越流行。他们为什么喜欢短视频？什么样的内容最吸引孩子？中国青少年研究中心发布的《中小学生短视频使用特点及其保护》调查报告显示，未成年人喜欢短视频的主要原因是减压（50.4%）和好玩（49.9%）。未成年人最喜欢搞笑类的短视频。

未成年人使用短视频的主要原因是减压和好玩

数据显示，未成年人喜欢短视频的主要原因是减压（50.4%）和好玩（49.9%），比其他选项均高出10个百分点以上。听音乐、学习技能、好奇也是未成年人喜欢短视频的重要原因，比例均在三成以上。23.6%的未成年人通过短视频获取信息，一成多的未成年人因为赶时髦或随大流。

对不同群体的分析发现，女生因为听音乐、时尚、获取信息而使用短视频的比例更高，男生因为好玩、好奇而使用短视频的比例更高。

调查显示，搞笑类短视频最受未成年人青睐，比例近六成（58.5%）。接下来是动漫游戏类、知识教育类、日常生活类短视频，均占比三成多。另外，有两成多未成年人喜欢美食类短视频，话题类、萌宠类、才艺类、明星类短视频基本占比一成多。

看热门视频是未成年人选择短视频的主要方法

调查发现，未成年人选择短视频的第一路径是看热门视频，比例为53.8%，其次是看自己关注的主播（47.4%），排在第三位的是推送什么看什么（34.0%），看固定节目的比例为18.1%，排序比较靠后。可见，多数未成年人看短视频内容时大多是被动的，哪些热门就看哪些。

对不同群体进行分析发现，男生看自己关注的主播较多，女生看热门视频较多。城市未成年人推送什么看什么的比例更高，农村未成年人看热门视频的比例更高。看自己关注主播的比例，呈现出随着年级升高而升高的特点。

孙宏艳 李佳悦 来源：中国青年报