西安杨森制药有限公司总裁安思嘉：35载承诺，用创新守护健康中国

2020年11月5日至10日，19家RDPAC（中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会）会员企业将参加第三届中国国际进口博览会。为此，RDPAC特邀参展会员企业的相关负责人，就参展看点、营商环境、中国市场的发展策略、助力健康中国等话题进行了交流。

西安杨森制药有限公司总裁安思嘉（Asgar Rangoonwala）

秉持初心 用创新满足中国患者健康需求

西安杨森制药有限公司总裁安思嘉（Asgar Rangoonwala）介绍，进入中国35年来，该公司始终致力于为中国患者及医疗健康专业人员提供创新药品和全方位医疗解决方案，以满足中国不断增长的医药卫生需求，最终为中国医疗健康行业的发展创造无限可能。秉持“患者在等待”的初心，通过不懈的前沿创新，结合业内最先进的科学和最创新的洞察，探寻当代重大疾病的治疗方案，以重新阐释、预防和管理疾病，造福中国患者。

安思嘉说：“今年是强生（包括旗下子公司西安杨森）连续第三年参加中国国际进口博览会，主展台位于医疗器械及医药保健展区，展位面积达900平方米。我们将展示在中国35年的创新成果，并带来重点疾病领域的产品，彰显对中国患者的承诺。同时，在公共卫生防疫专区的展位面积为100平方米的展台上，全面展示在支持防疫、抗疫方面的成绩，以及凝聚科技力量的全球创新成果，覆盖多个疾病领域。”

安思嘉表示：“我们始终支持中国政府鼓励创新与合作，推动更高水平对外开放的承诺。自1985年进入中国以来，我们矢志不渝地与中国‘共发展·同进步’，全力满足中国患者的医疗健康需求。”

“此次进博会，我们不仅展示覆盖多领域的产品，还将举办一系列活动。如在精神卫生领域，邀请顶尖专家共同探讨精神卫生领域的创新服务模式；在传染病领域，同专家深入探讨创新解决方案对公共卫生水平提升的意义；将代表西安杨森对话相关领域专家，就‘智慧医疗的未来—建全数字化公共卫生体系’进行深入探讨。”他说。

中国经济生态系统已改善 进博会坚定了企业投资信心

“近年来，中国政府不断深化外资管理体制改革，打造公平、透明、可预期的营商环境，不断优化为全球企业敞开大门。‘公平、高效、开放’是中国践行的企业营商准则，对于创新性企业来说，中国的经济生态系统已得到极大改善。”安思嘉表示。

“我们作为第一批进入中国市场的跨国医疗健康企业，非常高兴能够与中国‘共进步’。得益于中国政府的多项政策和创举，我们聚焦能带来巨大改变的疾病领域，在中国引入众多创新药物，不断用创新方式，提高药物可及性与可负担性，提升患者服务水平。未来我们将继续依托稳健的研发管线加速推动准入，将更多创新药物和医疗解决方案带到中国，惠及更多患者。”他说。

安思嘉认为：“在过去两年中，进博会的成功举办得到了国内外认可，也彰显了中国政府坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场的决心。在新冠疫情在全球肆虐的情况下，今年进博会将首次设置公共卫生展区，聚焦全球领先的抗疫成果，集中化地展现各企业在公共卫生领域的积极进展，是‘全球抗疫、命运与共’的集中体现。”

他还表示：“今年进博会的成功召开，凸显了无论是阻击疫情、复工复产，还是保障民生、推动经济增长，中国都走在全球前列，极大增强了外资企业在中国长远发展的信心。我们将一如既往坚定对中国承诺，深化对中国投入，继续携手多方合作伙伴，共同为中国的医疗健康行业发展，贡献更多力量。”

完善的分级诊疗模式是基础 “互联网+医疗”将成发展机会

“完善的分级诊疗模式是当前改革和优化中国医疗体系的基础。医疗体系的长期可持续发展需要多层次医疗保障体系的支持，当然也包括商业健康保险。未来，我们期待看到商业健康保险在健全公共医疗卫生服务系统、缓解基本医疗保险基金压力等方面发挥更大的作用。”安思嘉说。

他还表示：“同时，数字医疗和‘互联网+医疗’可能将成为中国医疗体系进一步发展的机会，我们相信，通过进一步探索将‘互联网+医疗服务’纳入医保支付体系的具体实施方案，线上医疗服务将为中国医疗体系发展带来更大助力，为中国患者带来更大价值。”

“中国市场在跨国药企全球战略中占据重要地位。跨国药企对中国医疗体系的强大韧性充满信心，非常看好中国医疗市场的潜力和未来发展，未来将继续加码布局中国市场，为中国和全球患者带来世界级创新药物。”他说。

以患者为中心 努力实现个性化解决方案

最后，安思嘉表示：“创新促进健康，中国政府通过持续引领医疗卫生事业改革、推动加速药品医疗器械审评审批制度贯彻落实、提升社会医疗保障范围与质量等一系列增进人民健康福祉的改革实践，显著提升了中国患者的创新药物可及性，促进了医药创新与健康卫生事业的快速发展，也同时加速了‘健康中国行动’的落实。”

“我们作为跨国药企，始终践行植根中国的承诺，以患者为中心，努力为患者实现个性化的解决方案，优化患者的治疗体验。同时不断提高在数字化时代的核心竞争力，通过智能整合模式和闭环数字化服务来更好的服务大众和患者，并与医疗服务领域的互联网巨头进行深入合作，为我们在未来的中国市场，服务更广泛的患者群体铺平了道路。”安思嘉说。

他还提出：“在‘健康中国’建设中，关于重大疾病防治比重很大，实现这部分目标的实现，一方面依赖于科普疾病知识科普，提升大众和患者的疾病认知和预防意识；另一方面要靠创新药物的应用和可及。得益于新药引入政策的提速，我们加速将全球的研发创新成果引入中国。2018年至今，已有25个新产品和新适应证在中国获批或上市。我们希望，能够跟中国医疗行业各方一起构筑医药健康行业的新生态，无论是创新研发模式，患者服务模式，还是疾病教育，中国患者的需求永远是西安杨森的最终极驱动力。”