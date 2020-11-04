施维雅中国总经理斯迪梵：为患者提供优质原研、创新服务

2020年11月5日至10日，19家RDPAC（中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会）会员企业将参加第三届中国国际进口博览会。为此，RDPAC特邀参展会员企业的相关负责人，就参展看点、营商环境、中国市场的发展策略、助力健康中国等话题进行了交流。

施维雅中国总经理斯迪梵（Stephane MASCARAU）

通过进博会实现“四大目标” 参展可为企业提供合作良机

施维雅中国总经理斯迪梵（Stephane MASCARAU）介绍，该公司首次参加进博会，将借助本届进博会平台与阿里健康签订战略合作协议；举办“第四届施维雅WeHealth——中国医药健康初创科技企业演示日”，展现中国医疗初创企业风采、连线最新前沿科技；召开施维雅亚太生物创新中心研讨会；与中国医药集团、上海医药集团签署战略性合作协议，全面覆盖、提升慢性疾病患者药物可及性。

斯迪梵表示：“前两届进博会的成功召开，让我们看到这个世界级舞台让健康领域中更多的交流、合作、创新成为可能。我们相信第三届进博会将进一步向全球展现中国缔结全球合作的愿望、促进融合的努力、协力发展的成果。2020年，我们持续积极的开拓业务领域，在慢性静脉疾病领域、肿瘤领域，都满足了广大患者的药物治疗需求。这次将借助进博会平台，与诸多中国优质医药领域初创企业、科研院校、研究中心和创投公司探讨合作机会；更将与顶尖数字化平台、经销商平台缔结战略合作关系。”

中国市场变化积极 进博会利于坚定外企信心

“我们可以感受到，中国政府对人民的健康和医疗需求重视程度越来越高。特别是在疫情期间，出台了一系列新的政策和措施，竭力保障广大患者的用药和治疗，并借这个契机大力推进互联网医院试点医保覆盖。在药品注册方面，新药的审批和上市流程达到了历史新速度，让患者能够更快受惠于创新治疗方案。对于制药行业来说，这些都是非常积极的变化，推动整体环境更加开放、高效、有活力。” 斯迪梵说。

他还表示：“同时，随着带量采购在全国逐步落地，一致性评价实施等举措，让医药行业整体更为规范、更重视创新的价值，对于创新驱动型医药企业而言，对未来的规划会更加清晰。我们对中国医药市场有充分的信心和坚定的承诺，面对营商环境的新动态，将继续与社会各界合作，助力基层医院诊疗水平提升，探索‘互联网+医疗’的新应用，持续提升优质创新药物的可及性。”

斯迪梵认为：“2020年，各国遭遇了新冠疫情这场前所未有的全球性公共卫生危机。疫情后的各个国家、各个行业发展的全新业态，不仅需要更为创新的产品与模式，更需要合作的心态与平台。疫情期间，我们在大力支援中国乃至全球抗击疫情的一线医护人员的同时，保证安全、有序生产，保障广大患者持续、规范治疗，更积极通过互联网等渠道，集合专业医疗资源、向慢性疾病患者提供线上免费义诊、咨询、疾病管理等服务，使患者足不出户就能够获得专业诊疗和规范用药建议。”

“目前全球疫情仍在肆虐，相信本届进博会将进一步促进创新、扩大合作、推动世界经济加快复苏。我们对于疫情新常态下，中国经济与健康产业的发展充满信心；更将积极参与其中，服务中国专业医生与患者，助力实现‘健康中国2030’的战略目标。”斯迪梵说。

中国医药创新能力不断提升 企业应致力于建设“健康中国”

斯迪梵认为：“随着《健康中国2030规划纲要》的逐步实施，中国医药市场将迎来有序、健康、且高速的发展。去年，“健康中国行动（2019—2030年）”发布，围绕疾病预防和健康促进两大核心，提出开展15个重大专项行动；其中健康知识普及、提升全民健康素养等各方面提出切实要求。”

“中国目前是全球第二大医药市场，随着医药创新能力的不断提升，中国的研发、临床专家越来越频繁和活跃的出现在全球生物研发、临床研究、学术会议舞台中，中国的医药产业将在全球市场占据越来越重要的地位。在集团中，施维雅中国已成为集团营业额排名第一的分公司，同时也是全球最大的一支专业队伍。每天不仅为300万患者提供治疗药物和方案，在参与全球化临床研究项目、数字化创新等领域，也成为了集团的先行者。”斯迪梵说。

最后，斯迪梵提出：“药物创新是满足患者治疗需求的根本途径。正如我们集团的理念——致力于改进治疗手段，以此来满足患者需求。而中国在医药创新领域的着力发展，也将使中国在全球医药健康市场中赢得更强的竞争能力。”