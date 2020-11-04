诺和诺德全球高级副总裁兼大中国区总裁周霞萍：扎根中国 助力全球应对糖尿病挑战

2020年11月5日至10日，19家RDPAC（中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会）会员企业将参加第三届中国国际进口博览会。为此，RDPAC特邀参展会员企业的相关负责人，就参展看点、营商环境、中国市场的发展策略、助力健康中国等话题进行了交流。

诺和诺德全球高级副总裁兼大中国区总裁周霞萍

以三个全新理念 积极筹备进博会

诺和诺德全球高级副总裁兼大中国区总裁周霞萍介绍，此次为该公司第3次参加进博会，参展面积包括医疗馆600平方米和公共卫生防疫专区100平方米，全面展示在糖尿病领域的全球创新产品和慢病管理解决方案，及支持中国和全球抗击疫情的贡献。

周霞萍表示：“举办进博会突显了中国进一步扩大开放的决心，这是跨国药企以及所有外企在中国发展的重要机遇。连续三年参加进博会，是我们对中国市场的郑重承诺，以及长期在中国发展的决心和信心。进博会同样是构建‘双循环’格局的一扇重要窗口，也是各界加强经贸交流合作，促进互利共赢的重要平台。通过进博会这一平台，我们关注到医药同行带来的最新产品、服务和理念，彼此学习，同时可了解最新的互联网科技、大数据、人工智能、物联网及5G等通讯技术的发展。”

周霞萍还介绍：“我们将以三个全新理念，积极筹备本届进博会。首先是以全新视觉形象参会，展示在糖尿病领域的全球创新产品和慢病管理解决方案，以及支持中国和全球抗击疫情的贡献；其次是在多项糖尿病领域的全球创新成果将悉数亮相；最后是计划公布多个‘好消息’，实现不断飞跃、发展升级的承诺。”

中国市场对药企吸引力大 进博会是重要平台

“我们不仅是进博会的亲历者，还是中国营商环境不断改善的见证者，更是中国医疗健康体系建设的参与者。对知识产权保护的提升、进一步深化改革、坚定不移地推行对外开放和全球化战略等一系列措施的推进，使中国市场营商环境不断改善。与此同时，中国医改不断深入，为药企创造了前所未有的发展机遇。中国已经成为对全球跨国医药企业最有吸引力的市场之一。我们将抓住中国鼓励创新、专注质量、提升效率、加强知识产权保护等措施带来的新的遇，在中国继续深化高质量的全产业链布局。”周霞萍说。

她还表示：“今年的新冠疫情既是挑战也是机遇，所以全球迫切需要合作，摆脱疫情泥沼，实现新发展。本届进博会的举办，正是人类命运共同体意识与开放型营商环境的最佳印证。第三届进博会的积极筹备，展示出中国以自身稳定发展和扩大开放助力世界经济复苏的责任与担当，这使多们立足中国发展的信心和决心愈加坚定。进博会同样是构建‘双循环’格局的一扇重要窗口，也是各界加强经贸交流合作，促进互利共赢的重要平台，这是跨国药企及所有外企在中国发展的重要机遇。”

中国市场蕴含机会 医药行业迎来新的机遇

周霞萍认为：“中国市场蕴含巨大的机会，同时也有众多未被满足的医疗需求。随着医疗行业改革的深入，一系列鼓励创新、专注质量、提升效率、加强知识产权保护的措施正在带来新的机遇，创造广阔的市场空间。新冠疫情的发生，正在对中国医疗体系的变革产生深远影响，全社会对药物创新的质量和速度给予了极大的关注。疫情为医药行业带来了挑战，同样为研发创新带来了新的机遇。”

创新可提供动力 通过多种形式建设“健康中国”

最后，周霞萍表示：“创新为建设‘健康中国’提供了动力。一方面，鼓励创新措施有序推进，加速跨国药企创新药研发与引进，使全球创新药研发成果早日惠及种国患者；另一方面，跨国药企贡献于中国创新生态系统，探索多元化创新合作模式，发掘中国创新潜力。”

“作为‘健康中国’的合作伙伴，跨国药企在中国医药卫生领域持续投资，促进经济发展，带动就业。”她介绍说。

“在‘创新引领健康中国’理念的引领下，我们愿与政府、行业伙伴共同努力，为中国患者带来更多医药创新成果，推动共建共享，提高全民健康水平，将继续支持政府精准防治糖尿病，助力实现‘健康中国2030’规划纲要。例如将与政府、协会共同发起或支持形式多样的公众教育、倡导健康生活方式；继续在基层携手专家赋能基层内分泌医生和全科医生，助力基层医生扭转糖尿病高发趋势；与合作伙伴一道，运用数字化技术为患者在日常生活中提供便利，提升药物可及性和公众认知，帮患者更好地管理疾病；继续扩大和深化学术交流，通过我们的糖尿病论坛、糖尿病临床论坛、血友病高峰论坛、成长论坛四大学术交流平台，汇集国内外专家，推动学术交流，持续推动诊疗水平提高。”周霞萍说。